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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

وزير الإسكان: الشركات المصرية مستعدة لتنفيذ مختلف المشروعات التنموية فى سلطنة عمان

صدى البلد

 

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى مستهل زيارته لسلطنة عمان،  الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان، وذلك لتبادل الخبرات، وبحث سبل التعاون المشترك، ومناقشة تجربة البلدين فى مجال التنمية العمرانية، وذلك بحضور مسؤولي الوزارتين.


ويرافق وزير الإسكان فى زيارته لسلطنة عمان، كل من، الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية.


وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على أتم الاستعداد لمشاركة خبراتها الواسعة فى مجال التنمية العمرانية مع أشقائنا فى سلطنة عمان، كما أن شركات المقاولات المصرية قادرة على المساعدة فى تنفيذ مختلف المشروعات التنموية لأشقائنا فى سلطنة عمان، لما تملكه من خبرة كبيرة، وكوادر بشرية مدربة على أعلى مستوى، بجانب الشركات المصنعة لمواد البناء المختلفة.


من جانبه، استعرض الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلى، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان، جهود وزارته فى مجال التنمية العمرانية، وتنفيذ المشروعات السكنية، بجانب استعراض الاستراتيجية العمرانية والمخطط الهيكلى لمسقط الكبرى، واستعراض مقترحات المدن المستقبلية المخطط تنفيذها.

 

الاسكان والتخطيط العمراني الدكتور عاصم الجزار المشروعات التنموية المشروعات السكنية بحث سبل التعاون المشترك تبادل الخبرات

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