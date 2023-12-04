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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قائد إسرائيلي: القوات البرية أكملت مهمتها في شمال غزة

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

أفادت وكالة "رويترز"، في نبأ عاجل لها نقلًا عن قائد عسكري إسرائيلي قوله إن مهمة قوات الاحتلال البرية في شمال غزة اكتملت تقريبًا.

وحسب "رويترز"، قال قائد سلاح المدرعات الإسرائيلي هشام إبراهيم اليوم الاثنين إن قواته والقوات البرية الأخرى على وشك إنجاز مهمتهم في شمال غزة، مضيفًا أنهم يعملون في أماكن أخرى في القطاع الفلسطيني.

ولفت “لقد بدأنا بتوسيع المناورة البرية إلى أجزاء أخرى من القطاع، بهدف واحد: هو القضاء على بحركة حماس".

ومنذ مواصلة جيش الاحتلال عدوانه على غزة بعد الهدنة التي استمرت 7 أيام، أصبحت  قوات الكيان الصهيوني تقوم بتطهير عرقي لليوم التاسع والخمسين على التوالي بكل وحشية، حيث يقصف الاحتلال كل شيء في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمس الأحد، ارتفاع شهداء عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع.

وقالت الصحة الفلسطينية في غزة، إن عدد ضحايا العدوان الصهيوني على غزة ارتفع إلى 15523 شهيدًا و41316 جريحًا منذ بدء الحرب.

فيما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال حجاري الأحد، أن القوات الإسرائيلية توسع عملياتها البرية لتشمل كامل قطاع غزة.

وقال حجاري في مؤتمر صحفي، إن الجيش الإسرائيلي يستأنف ويوسع عمليته البرية ضد معاقل حماس في جميع أنحاء قطاع غزة.

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