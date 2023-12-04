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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب المؤتمر: معرض إيديكس 2023 يؤكد الأهداف الاستراتيجية المتنوعة للدولة المصرية

من افتتاح معرض إيديكس
من افتتاح معرض إيديكس

قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن افتتاح المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023 يؤكد حرص الدولة المصرية التعرف على أحدث ما تقدمه الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا العسكرية في العالم.

وأوضح غنيم، أن المعرض جاء فى ظل ظروف وتحديات صعبة، وهناك اهتمام واضح بالجانب الذى قدمته شركات عالمية ومجموعات عسكرية متعددة الجنسيات للتكنولوجيا العسكرية المتقدمة، وهناك ثقة دولية في الأمن المصري بالرغم من الأحداث والتطورات الدولية على الحدود، ومن ثم إقامة المعرض يؤكد الأهداف الاستراتيجية المتنوعة للدولة المصرية.

وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر:" المعارض العسكرية بشكل عام هى معارض نوعية تشارك فيها جهات ذات طبيعة خاصة، وهى شركات التصنيع العسكري العالمية والإقليمية والمحلية، ويضم المعرض منتجات أكثر من 350 شركة من 42 دولة، من كبريات دول العالم المنتجة للأسلحة والمنظومات العسكرية وما يرتبط بهذه الصناعة من منتجات أخرى ذات طبيعة مدنية، أو مجالات مثل مجال الاتصالات والاستخبارات".

وأكد الدكتور السعيد غنيم، ان الدولة المصرية تمتلك قوات مسلحة باسلة قادرة على حماية الأمن القومي والسيادة المصرية، ولها تاريخ مشرف من التضحيات والعطاء، ومن ثم الجيش المصرى يمثل صمام الأمان للمنطقة بالكامل، ومصر حجر الزاوية للمنطقة فى مختلف القطاعات.

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