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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

نجوم الفن يشيعون جثمان أشرف عبدالغفور

أشرف عبدالغفور
أشرف عبدالغفور

عرضت قناة العربية ، تقرير فيديو من جنازة الفنان أشرف عبد الغفور. 

وظهر في الفيديو حضور الفنانيين أحمد بدير، وعمرو محمود ياسين، و أحمد السقا، وأشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

ونعى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، رحيل الفنان القدير أشرف عبد الغفور إثر حادث سير.

وقال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الوضع صعب جدا لأن زوجة الفنان أشرف عبدالغفور كانت معه وقت الحادث وتم نقلها للمستشفى، وهي في غرفة لوحدها ولا تعلم بوفاته حتى الآن".

وأضاف: "الفنانة ريهام عبدالغفور ابنة الفنان الراحل منتهية خالص ومنهارة تماما، والموقف صعب جدا"، لافتا :" وكل ما أقولها حاجة تقولي هو اللي كان عارف كل حاجة وبيعمل كل حاجة".

وأوضح: "حالة زوجة أشرف عبدالغفور مستقرة وجيدة جدا، وتعاني فقط من كدمة في منطقة الصدر"، مشيرا: "صلاة الجنازة على الفنان الراحل أشرف عبد الغفور ستكون غدا بمسجد الشرطة في أكتوبر بعد صلاة الظهر".

 

https://www.youtube.com/shorts/NzWCUYoe4RM?feature=share

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