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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المدارس الرسمية الدولية "IPS".. حكاية نجاح نموذج تعليمي مصري بنظم عالمية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نجحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في تقديم نموذجا ناجحا من المدارس وهو المدارس الرسمية الدولية "IPS"

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد كل ما تريد معرفته عن رحلة نجاح المدارس الرسمية الدولية “IPS” في مصر منذ بدايتها وحتى الآن .

المدارس الرسمية الدولية “IPS” ، هي مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحت إشراف الوزارة بالتعاون مع مؤسسة المدارس الدولية في مصر ، و تقدم نموذجًا تعليميًا دوليًا يعتمد على مناهج مصممة وفقًا لأحدث النظم العالمية.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المدارس الرسمية الدولية “IPS” ، قد حازت على ثقة المجتمع المصري، وانعكس ذلك فى الإقبال الكبير عليها.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،  أن المدارس الرسمية الدولية “IPS” تعمل على رفع مستوى التعليم في مصر كخطوة لمواكبة التطورات العالمية حيث أن المدارس الرسمية الدولية “IPS” تدعم (النظام البريطاني)، كما تتيح الفرصة لأولياء الأمور الراغبين في تعليم أبنائهم تعليمًا دوليًا بمصروفات مناسبة. 

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المدارس الرسمية الدولية “IPS” تمثل نموذجا مضيئا في التعليم المصري لكونها تقدم خدمة تعليمية متميزة، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف التوسع فى أعداد هذه المدارس خلال المرحلة المقبلة 

وأضاف أن المدارس الرسمية الدولية “IPS” ، تهدف لإتاحة الفرصة لأولياء الأمور الراغبين في تعليم أبنائهم تعليمًا دوليًا بتكاليف أقل، مؤكدًا أن المدارس تدعم (النظام البريطاني - البكالوريا الدولية) بمصروفات مناسبة.

مناهج مصممة وفقًا لأحدث النظم العالمية

تعد المدارس الرسمية الدولية “IPS” نموذجا تعليميا دوليا يعتمد على مناهج مصممة وفقًا لأحدث النظم العالمية، حيث 

حيث سعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى توسيع تجربتها في التعليم الحكومي الدولي حرصاً منها على تلبية جزء من حجم الطلب المتزايد من قبل أولياء الأمور علي هذه النوعية من المدارس والتي تطبق المناهج البريطانية (IG)، بما يوفر فرصة تعليمية متميزة ذات جودة عالية.

 

الأهداف العامة لـ المدارس الرسمية الدولية “IPS”

  • توفير فرصة تعليمية متميزة ذات جودة عالية للطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة للراغبين في تعليم دولي بأسعار مقبولة
  • توفير فرص لتحسين دخل المعلمين المتميزين من العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ممن لديهم خبرة في التدريس بالمدارس الدولية
  • بناء قدرات المعلمين من خلال العمل بمدارس المشروع والتنمية المهنية الذاتية للمعلمين

 

أكثر من 10 آلاف طالب و 1000 معلم في المدارس الرسمية الدولية “IPS”
 

وصل عدد طلاب المدارس الرسمية الدولية “IPS” ما يزيد عن 10 ألاف طالب هذا العام وذلك من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الخامس الابتدائي

ويتوفر لدى المدارس الرسمية الدولية “IPS” ، كادر من المديرين والمعلمين المدربين ممن لديهم خبرة في التعامل مع المناهج الدولية ، حيث بلغ عد المديرين 25 مدير مدرب كفء وعدد يصل الى ما يزيد عن 1000 من المعلمين

 

قائمة المدارس الرسمية الدولية “IPS” في مصر 

 وصل عدد المدارس الرسمية الدولية “IPS” إلى (25) مدرسة وتسعى الوزارة للتوسع في عدد هذه المدارس بمختلف محافظات الجمهورية وهي كالتالي :


- المدرسة الرسمية الدولية بالشروق
- المدرسة الرسمية الدولية بزهراء مدينة نصر
- المدرسة الرسمية الدولية مصطفى النحاس
- المدرسة الرسمية الدولية بالمقطم
- المدرسة الرسمية الدولية بالتجمع الخامس
- المدرسة الرسمية الدولية بروض الفرج
- المدرسة الرسمية الدولية بالعاصمة الإدارية
- المدرسة الرسمية الدولية بالسادس من أكتوبر 1
- المدرسة الرسمية الدولية بالسادس من أكتوبر 2
- المدرسة الرسمية الدولية بالسادس من أكتوبر 3
- المدرسة الرسمية الدولية بالاسكندرية
- المدرسة الرسمية الدولية بالمنصورة
- المدرسة الرسمية الدولية بطنطا
- المدرسة الرسمية الدولية ببورسعيد 1
- المدرسة الرسمية الدولية ببورسعيد 2
-المدرسة الرسمية الدولية بدمياط
- المدرسة الرسمية الدولية بكفر الشيخ
- المدرسة الرسمية الدولية بالعاشر من رمضان بالشرقية
- المدرسة الرسمية الدولية بالنوبارية بالبحيرة
- المدرسة الرسمية الدولية بالعبور بالقليوبية
- المدرسة الرسمية الدولية بدكرنس بالدقهلية
- المدرسة الرسمية الدولية بالوادي الجديد
- المدرسة الرسمية الدولية بالمنصورة الجديدة بالدقهلية
- المدرسة الرسمية الدولية بفاقوس الشرقية
- المدرسة الرسمية الدولية بروضة العبور بالقليوبية

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