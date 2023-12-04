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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بالتقسيط على 15 سنة.. الإسكان تطرح شققا سكنية 95 مترا في حلوان

صدى البلد

قام الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بطرح عدد 52 شقة سكنية بنظام التخصيص، وبحسب الطرح فإن الشقق جاهزة للاستلام خلال شهر فبراير 2024 كاملة المرافق، بأسعار تنافسية وتيسيرات كبيرة في السداد بالبلوك رقم 21 بالمجاورة الأولى بالمجتمع السكني الجديد -أطلس - حلوان.


ويتم التقديم علي وحدات المجتمع السكني الجديد -أطلس – حلوان من خلال الخطوات الأتيه :-

1- تطلب كراسة الشروط من مقر الجهاز بحلوان نظير مبلغ 351 جنيهًا.
2- تتم المعاينة يوميا عدا يوم الجمعة بالمجتمع السكنى الجديد حلوان - أطلس - المشروع الأمريكي.
3- تم تخصيص أرقام التليفونات التالية للاستفسارات: ۲٨١٧٨٣٦٩ - ٠١٢٨٦۰۷۹۷۳۰ - ٠١٠٩٢٥٣٥٣٦٣


مساحات شقق الإسكان في حلوان

 

1- تتراوح مساحات الشقق بين 67 و96 مترًا.

أسعار شقق الإسكان في حلوان

 

1- يتراوح سعر المتر بين 7475 و7549 جنيهًا.
2- سعر الشقة مساحة 90 مترًا، 686 ألف جنيه.
3- سعر الشقة مساحة 67 مترًا، 507 آلاف جنيه.

 

أنظمة سداد شقق الإسكان في حلوان

 

1- سداد 10% جدية حجز عند التقدم بطلب الحصول على الوحدة السكنية.
2- تتراوح قيمة جدية الحجز بين 50 و65 ألف جنيه (10%)
3- يتم سداد دفعة تخصيص 15% خلال 5 أيام عمل من سداد جدية الحجز.

4- يتم سداد دفعة استلام 25% خلال شهرين من سداد دفعة التخصيص.
5- يتم سداد باقي سعر الشقة (50%) المتبقية على أقساط شهرية على 5 أو 10 أو 15 سنة، وفقاً لإمكانيات ورغبة العميل.
6- يتم دفع فائدة 7% على باقي سعر الشقة.
7- يتم منح العميل خصم 3% في حالة السداد الفوري.

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