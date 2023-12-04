الصليب الأحمر: مستوى المعاناة الإنسانية في غزة لا يطاق

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الإثنين، أن مستوى المعاناة الإنسانية في غزة لا يطاق ومن غير المقبول ألا يكون لدى المدنيين مكان آمن.

أعلن مجلس منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أنه سيعقد جلسة طارئة بشأن الوضع الصحي بقطاع غزة في 10 ديسمبر الجاري.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أظهرت وثيقة صادرة عن منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة ستعقد جلسة استثنائية لمجلسها التنفيذي في 10 ديسمبر‭‭ .

وذكرت الوثيقة أن المدير العام تيدروس أدهانوم جيبريسوس دعا إلى عقد الجلسة بعد تلقي طلب من 14 عضوا في مجلس إدارة المنظمة.