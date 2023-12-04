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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

تقسيط على 20 سنة والاستلام فوري.. فتح الحجز والتحويل لسكن لكل المصريين 3

صدى البلد

قام صندوق الإسكان الاجتماعي ، أمس الأحد ولمدة شهر حتى يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024،  بفتح باب الحجز والتحويل للإعلان التكميلي للطرح الأول في سكن لكل المصريين 3، وذلك بنظام التمويل العقاري، للمواطنين الحاجزين في الطرح الأول للإعلان، والمنطبق عليهم الشروط ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حاليًا لمنخفضي الدخل، ولم يقوموا بسحب مقدم جدية الحجز، ولم يسبق تخصيص وحدة سكنية لهم بنفس الإعلان من قبل

وأعلن صندوق الإسكان الاجتماعي أنه تمت إتاحة كراسة الشروط متضمنة خطوات التحويل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق ، ويتضمن الإعلان التكميلي لطرح سكن لكل المصريين 3 يتضمن وحدات 90 مترًا (3 غرف وصالة) تنقسم إلى وحدات جاهزة للتسليم بنفس سعر وشروط الإعلان الأصلي، ووحدات أخرى جاهزة للتسليم خلال 36 شهرًا بفائدة 7.5 % ثابتة لمدة 20 عام، هذا بالاضافه الي انه تمت  مضاعفة مبلغ الدعم المقدم للمواطنين من 60 ألف جنيه إلى 120 ألف جنيه للوحدات تسليم 36 شهرا.

نظام سداد وحدات سكن لكل المصريين 3 الجاهزة للتسليم الفوري:-

 

- يتم استكمال الدفعة المقدمة بحد أدنى 10 % من إجمالي قيمة الوحدة السكنية عند التعاقد.
- إضافة 5 % من سعر بيع الوحدة السكنية كمبلغ للصيانة.

 

نظام سداد وحدات سكن لكل المصريين 3 تسليم 36 شهرًا :-

 

- استكمال مقدم جدية الحجز المطلوب سداده بقيمة 6 آلاف جنيه.


ويتم سداد المبلغ في أحد مكاتب البريد المميكن خلال فترة الإعلان ، حيث يتم سداد دفعات ربع سنوية تبدأ بعد 3 أشهر من غلق الإعلان ولمدة 3 سنوات وتبلغ قيمة الدفعة ٦ آلاف جنيه.

و يمكن الاطلاع على كراسة الشرطة من خلال الرابط التالي ( https://drive.google.com/file/d/1mwdHG2DF9eTYN-59BDboEpZYTNYBukN2/view)

 

 

الإسكان الاجتماعي الوحدة السكنية بيع الوحدة السكنية تمويل العقاري جاهزة للتسليم الفوري جدية الحجز سكن لكل المصريين

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