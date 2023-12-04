بالأسماء.. العبور الجديدة يستقبل ملاك 36 قطعة بـ"جمعية الأمل" لتوفيق أوضاعهم

استقبل جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة اليوم ملاك 36 قطعة أرض بجمعية الأمل ممن تم اعتماد توفيق أوضاع أراضيهم بالعبور الجديدة، وذلك لمراجعة الجهاز ، وذلك لاستكمال الإجراءات والسداد علما بأنه سيتم التعامل مع صاحب الشأن بصفته حيث سيتم التوقيع على الإقرارات اللازمة.

وذكر الجهاز أن المستندات المطلوبة لاستكمال الإجراءات تضم الأتي :-



1- أصل عقد البيع الابتدائي السابق تقديمه مع الطلب.

2- مستندات تسلسل الملكية.

3- صورة من تحقيق الشخصية والأصل للإطلاع.

4- تضم المستندات أصل إيصال تسليم الطلب الصادر من البريد "في حالة فقد الأصل يتم تقديم شهادة من البريد تفيد تقديم الطلب في الميعاد".

5- يتم شيك مقبول الدفع أو شيك مصرفي باسم جهاز مدينة العبور الجديدة يمثل قيمة الدفعة المقدمة "تحت الحساب و الخاصة بالعلاوات المقررة، طبقا لشرائح المساحات.

شرائح المساحات لتوفيق أوضاع جمعية الأمل العبور الجديدة:-

تضم شرائح المساحات:-

أولًا:- المساحة حتى 300 متر يتم تقديم شيك بـ 60000 الف جنيها .

ثانيا :- المساحه من 300 متر حتى 500 متر 100000 ألف جنيها فقط.

ثالثا:- المساحه أكبر من 500 متر تضم 150000 ألف جنيها.

و أكد الجهاز على أن جميع المبالغ السابقة تمثل دفعة مقدمة تحت الحساب لحين عمل التسويات المالية اللازمة وفقا للمساحة الفعلية التي سيتم تسليمها، موضحًا أنه يتم التعامل من خلال المركز التكنولوجي لخدمة عملاء التقنين بمقر الجهاز، كما تم تحديد يوم الخميس للتعامل مع المتخلفين عن نفس الأسبوع.

يأتي ذلك في ضوء تكثيف ودفع العمل بملف تقنين وتوفيق الأوضاع بالكيانات الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري الصادر برقم (٢٤٩) لسنة ٢٠١٦ الخاص بإنشاء مدينة العبور الجديدة.

وأهاب الجهاز بالمتقدمين بطلبات توفيق الأوضاع على القطع المذكورة بضرورة الالتزام بالحضور لمقر الجهاز طبقاً للتاريخ المحدد للإرشاد علي الطبيعة وفي حالة عدم الالتزام بالحضور سيتم إرجاء دراسة الطلب لعدم الجدية، مع التأكيد على أنه لن يسمح بالتعامل إلا مع المواطنين مقدمي الطلبات علي هذة القطع المذكورة عاليه، مؤكدًا أنه لن يتم التعامل في الإرشاد مع صغار الملاك، وكاشفًا عن أنه سيتم الإعلان لباقي الطلبات تباعا.