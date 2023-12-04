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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس وحدة أمراض الكبد: التأمين الصحي الشامل حل أمثل

التأمين الصحي
التأمين الصحي

قال الدكتور محمد عز العرب، استشاري الكبد والجهاز الهضمي ورئيس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد، إن القطاع الصحي في مصر شهدت تطورا كبيرًا وإيجابيًا على مدار السنوات الماضية، وخاصة بدء تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

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نجاح أول قسطرة علاجية مخية لمريض داخل مستشفى التأمين الصحي بالقليوبية


وأضاف عز العرب، خلال حواره ببرنامج "أهل مصر" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، إن مبادرة 100 مليون صحة حقق طفرة كبيرة، مشيرًا إلى ان 14% من المصريين كانوا يعانون من فيروس سي في 2015، وبفضل هذه المبادرات اختلف الوضع تمامًا، كما تم الكشف عن أمراض الضغط والسكر والسمنة، وهذه أمراض مكلفة جدًا، ويمثلون نسبة 80% من أسباب الوفاة بمصر.

وذكر أن التأمين الصحي الشامل هو الحل الأمثل لكل المشكلات الصحية، ولكنه سيأخذ وقتًا لتطبيقه على الجميع، وبالتالي فإن المبادرات الصحية، عالجت الخلل بشكل كبير.

وتابع: "عاوزين قانون المسئولية الطبية من بكرة، حيث يعمل مقدم الخدمة في أمان".

التامين الصحي الشامل استشاري الكبد والجهاز الهضمي استشاري الكبد أسباب الوفاة 100 مليون صحة الدكتور محمد عز العرب الجهاز الهضمي

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