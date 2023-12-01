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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نجاح أول قسطرة علاجية مخية لمريض داخل مستشفى التأمين الصحي بالقليوبية

جراحة
جراحة

أعلن الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية ، عن نجاح أول عملية قسطرة مخية علاجية داخل مستشفيات التأمين الصحي بالقليوبية ، وفي ظل التعاون المثمر بين جميع أطراف المنظومة الصحية داخل القليوبية ، ومحاولة الوصول نحو مستقبل افضل لصالح خدمة المرضي.

تم إجراء أول قسطرة مخية علاجية وتركيب دعامة ، وتوسيع بالبالون للوقاية من الجلطات الدماغية داخل مستشفي النيل التابعة لفرع القليوبية للتأمين الصحي.

يذكر أن المريض كان يعاني من جلطات متكررة وضيق شديد بالشريان السباتي المغذي للمخ وتعد هذه العملية هي الأولي من نوعها ، وتم اجراء العملية علي يد نخبة من أطباء جراحة المخ والأعصاب وذلك فى إطار حرص الهيئة لتوفير الخدمات التشخيصية والعلاجية المتقدمة بالوحدات التابعة لفرع القليوبية.

القليوبية مدير فرع التأمين الصحي قسطرة مخية علاجية خدمة المرضي التأمين الصحي

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