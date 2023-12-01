نجاح أول قسطرة علاجية مخية لمريض داخل مستشفى التأمين الصحي بالقليوبية

أعلن الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية ، عن نجاح أول عملية قسطرة مخية علاجية داخل مستشفيات التأمين الصحي بالقليوبية ، وفي ظل التعاون المثمر بين جميع أطراف المنظومة الصحية داخل القليوبية ، ومحاولة الوصول نحو مستقبل افضل لصالح خدمة المرضي.

تم إجراء أول قسطرة مخية علاجية وتركيب دعامة ، وتوسيع بالبالون للوقاية من الجلطات الدماغية داخل مستشفي النيل التابعة لفرع القليوبية للتأمين الصحي.

يذكر أن المريض كان يعاني من جلطات متكررة وضيق شديد بالشريان السباتي المغذي للمخ وتعد هذه العملية هي الأولي من نوعها ، وتم اجراء العملية علي يد نخبة من أطباء جراحة المخ والأعصاب وذلك فى إطار حرص الهيئة لتوفير الخدمات التشخيصية والعلاجية المتقدمة بالوحدات التابعة لفرع القليوبية.