الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يستهدف سيارات الإسعاف بغزة ويمنع وصولها للمصابين

أكد أحمد جبريل مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الاحتلال يستهدف سيارات الإسعاف في جنوب قطاع غزة ويمنعها من الوصول إلى الحالات المصابة، حيث تم استهداف سيارتين أثناء نقلها المصابين بمنطقة الفالوجا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك عددا كبيرا من سيارات الإسعاف ليس لديها الوقود اللازم لتشغيلها من أجل نقل المصابين في غزة، وهناك انقطاع كامل في خدمات الاتصالات بمدينة غزة وشمال القطاع بسبب تضرر الشبكة جراء العدوان المستمر.

وذكر أن الطواقم الطبية تعمل بالطاقة القصوى منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر الماضي، وتعمل مع أقل الإمكانيات بعد توقف السيارات لنقص الوقود، ونقص الإمكانيات الطبية.

ولفت إلى أن الهلال الأحمر الفلسطيني لا يمكنه العمل في وسط غزة، بعد حصار الاحتلال لمستشفى القدس التابع للهلال الأحمر، وحاولنا إخراج السيارات وقت الهدنة لكن للأسف لم نتمكن من إخراجها، وفوجئنا بتعرض المستشفى لقصف كبير وتضرر أروقة المستشفى.