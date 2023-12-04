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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان جريء.. إطلالة صادمة لفنانة فلسطينية شهيرة بمهرجان البحر الأحمر

نور طاهر
نور طاهر

هاجم الجمهور الفنانة الأردنية من أصول فلسطينية، نور طاهر، بعد ظهورها بإطلالة جريئة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

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وظهرت نور طاهر بفستان شفاف، مما جعلها تتعرض للانتقادات خاصة في ظل الظروف التي تمر بها فلسطين.

 

نجمات على السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر

شهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي مساء اليوم العرض الأول لفيلم بنات ألفة للمخرجة كوثر بن هنية والتي حضرت بصحبة فريق عمل الفيلم التونسي.

الفيلم عرض لأول مرة في مهرجان كان السينمائي الدولي بنسخته الماضية، ولاقى استحسان نقدي جيد.

والفيلم مستمد من قصة حقيقية لسيدة اسمها ألفة لديها أربع بنات وكيف ترى المخرجة والمؤلفة حياة هذه السيدة سينمائيا بطريقة تجمع بين الوثائقي والدراما كأنه فيلم وثائقي عن الفيلم نفسه.

ويُعد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي منصّة فريدة وراسخة للاحتفاء بالسينما والتقاء الثقافات، مع احتضانها للقصص التي تضمن جميع مناحي الحياة، كما يُمثّل المهرجان منصّة سينمائية شاملة تعزز التنوّع في جميع جوانب السرد وصناعة الأفلام، لذا فإنه بات يعد ليس مجرّد مهرجان لمشاهدة الأفلام وحسب؛ بل تجربة ثريّة ومتكاملة، تحتفي بكل أبعاد صناعة السينما. وتتجسّد كل هذه الأبعاد في أجواء التواصل والتنوّع والتبادل الثقافي، لتتجلى في شعار هذا العام: “قصّتك، بمهرجانك”.

ويتميز مهرجان البحر الأحمر السينمائي باحتفائه بصناعة السينما على نطاق عالمي، وفي الوقت ذاته يعمل على تسليط الضوء على الأفلام التي تم إنتاجها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتضمن اختيارات هذا العام 36 فيلمًا طويلًا وقصيرًا من المملكة العربية السعودية.

نور طاهر مهرجان البحر الأحمر السينمائي

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