عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سافرت بدونه.. خلاف حاد بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب في السعودية

شيرين وحسام
شيرين وحسام

علم صدى البلد ان العلاقة بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب تشهد خلافا حادا حاليا بسبب تدخله في عملها خلال الفترة الاخيرة.

وشهدت العاصمة السعودية الرياض مؤخرا خلافا بين الثنائي، حيث طلب حسام حبيب من الشركة المنظمة لحفل شيرين تاجيله دون الرجوع اليها وهو ما اغضب شيرين عبد الوهاب ودفعها للعودة إلي القاهرة مع فريق عملها .

شيرين وحسام حبيب:

وعلق المطرب وائل جسار، على أزمات المطربة شيرين عبد الوهاب، وحقيقة توتر العلاقة بينها وبين زوجها حسام حبيب بعد تداول أنباء عن وقوع خلافات بينهم خلال الفترة الأخيرة.

وتابع وائل جسار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، أنه تعرف على المطربة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب، من خلال حفل روائع الموجي في السعودية، وتوطدت العلاقة بينهما بشكل كبير.

وأضاف صابر الرباعي، "شيرين أنا بحبها هي وحسام زوجها أخواتي وعندها إحساس عالي وصداقة متينة ولما بيحبوا شخص بيحبوه بطريقة مش طبيعية".

وعن توتر العلاقة بينها وبين زوجها حسام حبيب، قال صابر الرباعي: "أبدا مفيش الكلام ده.. دول سمن على عسل ربنا يحفظهم دايما من العين.. بالعكس حسام دايما منتبه لشيرين وهي جنبه وبتحبه وكل اللي بيحصل محض شائعات".

يذكر أن برنامج "تفاصيل" يذاع الأحد والأثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق للعديد من القضايا الاحتماعية التي تمس حياتنا اليومية وتقدم حلول لهذه القضايا كما يساهم البرنامج في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من اجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين وزواج اليتيمات وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.

شيرين عبد الوهاب حسام حبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسرائيل تعلن شرطين لإنهاء الحرب علي غزة فورا

4 لاعبين من الأهلي.. تفاصيل إخلاء سبيل حسين الشحات في قضية الشيبي

المدرب مش طايقه.. نجم الأهلي يكشف مفاجأة مدوية عن إمام عاشور

تحذير شديد اللهجة.. أنواع من المسكنات ممنوعة نهائيا في حالات الإنفلونزا

سعر الذهب اليوم الإثنين 4 -12-2023

يتبقى أسبوع| الفيفا يفجر مفاجأة عن بث مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية

4 نجوم فى ظهور نادر بجنازة الراحل أشرف عبد الغفور

شوبير يصدم جماهير الأهلي باستبعاد ثلاثي الفريق عن كأس العالم للأندية

موضوعات متعلقة

محمد ثروت يظهر في الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي.. تفاصيل

بعد غياب.. حلا شيحة برفقة شقيقتها هنا فى جنازة أشرف عبدالغفور

نجوم الفن يدعمون ريهام عبد الغفور فى جنازة والدها .. صور

شاهد.. بكاء وانهيار ريهام عبد الغفور في جنازة والدها

انهيار ريهام عبد الغفور فى جنازة والدها .. شاهد

محمود قابيل وحنان مطاوع أبرز حضور جنازة أشرف عبد الغفور ..صور

رامي رضوان ودنيا سمير غانم يودعان أشرف عبد الغفور .. صور

نجل طارق عبد العزيز لـ والده الراحل : إلى لقاء آخر

ترشيحاتنا

جرائم فساد.. الحكم على رئيس عربي سابق بالسجن 5 سنوات

مشروع قرار مقدم من مصر..ماذا يحدث داخل أروقة مجلس الأمن بشأن أحداث غزة؟

لمدة 40 عاما.. واشنطن تتهم مسئولا بالأمن القومي بالتجسس لصالح كوبا|التفاصيل الكاملة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن هجمات مكثفة على خان يونس في غزة

سافرت بدونه.. خلاف حاد بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب في السعودية

المقـ ـاومة الفلسطينية تحول الدبابات وناقلات جنود الاحتلال لكتل نار مشتعلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا صوت لبشر.. فلسطيني يبحث عن مفقودين داخل منطقة بقطاع غزة |شاهد

أول كلمة قالتها.. 10 صور لـ ريهام عبد الغفور تكشف صدمتها بعد رحيل والدها.. شاهد

على هامش معرض إيديكس 2023..وزير الدفاع يلتقى عدداً من قادة الوفود العسكرية

الرابر الأميركي ماكليمور يثير الجدل من جديد بسبب غزة وإسرائيل ..شاهد

فيديو

المقـ ـاومة الفلسطينية تحول الدبابات وناقلات جنود الاحتلال لكتل نار مشتعلة

على هامش معرض إيديكس 2023..وزير الدفاع يلتقى عدداً من قادة الوفود العسكرية

اللي هيقول غير كده هزعل منه.. عايدة فهمي: الوسط الفني محترم

بعد أنباء خروجها من السباق الرمضاني.. يسرا: صعب جدا تقديم 30 حلقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ