سافرت بدونه.. خلاف حاد بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب في السعودية

علم صدى البلد ان العلاقة بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب تشهد خلافا حادا حاليا بسبب تدخله في عملها خلال الفترة الاخيرة.

وشهدت العاصمة السعودية الرياض مؤخرا خلافا بين الثنائي، حيث طلب حسام حبيب من الشركة المنظمة لحفل شيرين تاجيله دون الرجوع اليها وهو ما اغضب شيرين عبد الوهاب ودفعها للعودة إلي القاهرة مع فريق عملها .

شيرين وحسام حبيب:

وعلق المطرب وائل جسار، على أزمات المطربة شيرين عبد الوهاب، وحقيقة توتر العلاقة بينها وبين زوجها حسام حبيب بعد تداول أنباء عن وقوع خلافات بينهم خلال الفترة الأخيرة.

وتابع وائل جسار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، أنه تعرف على المطربة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب، من خلال حفل روائع الموجي في السعودية، وتوطدت العلاقة بينهما بشكل كبير.

وأضاف صابر الرباعي، "شيرين أنا بحبها هي وحسام زوجها أخواتي وعندها إحساس عالي وصداقة متينة ولما بيحبوا شخص بيحبوه بطريقة مش طبيعية".

وعن توتر العلاقة بينها وبين زوجها حسام حبيب، قال صابر الرباعي: "أبدا مفيش الكلام ده.. دول سمن على عسل ربنا يحفظهم دايما من العين.. بالعكس حسام دايما منتبه لشيرين وهي جنبه وبتحبه وكل اللي بيحصل محض شائعات".

يذكر أن برنامج "تفاصيل" يذاع الأحد والأثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق للعديد من القضايا الاحتماعية التي تمس حياتنا اليومية وتقدم حلول لهذه القضايا كما يساهم البرنامج في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من اجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين وزواج اليتيمات وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.