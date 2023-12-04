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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على نتيجة عينة نجوى إبراهيم حول إصابتها بمرض السرطان

نجوى ابراهيم
نجوى ابراهيم

علم صدى البلد أن الاعلامية نجوى إبراهيم أجرت بعض الفحوصات للتأكد من سلامتها من مرض السرطان .

وتأكدت سلبية العينة، حيث انها بخير ولا تعاني من المرض اللعين .

 

نجوى إبراهيم:

مازالت أصداء أزمة تصريحات الإعلامية نجوى إبراهيم تلقى بظلالها على الساحة الفنية خصوصا مع توارد ردود فعل واسعة من جانب إعلاميين وفنانين لدعمها بعد حديثها عن اصابتها بالسرطان على الهواء عبر برنامجها على نجوم إف إم.

 

فيديو نجوى إبراهيم

خرجت الإعلامية والفنانة نجوي إبراهيم عن صمتها؛ لترد على منتقديها عبر السوشيال ميديا؛ بعدما وجهت رسالة مؤثرة كشفت من خلالها عن ما تعانيه من أمراض وسرطانات.

وقالت نجوى إبراهيم في برنامجها بيت العز، عبر إذاعة نجوم FM،: "أنا أول مرة أقرأ كومنتات على حاجة نزلت، يا نهار أبيض على اللي اتقال، ما تروحوا يا جماعة تتعالجوا، إنتوا عايزيني أعتزل؟.

وأضافت: ما ضروري الواحد يعتزل، هو هيقعد طول العمر يكلمكم؟، ممكن أعتزل الأسبوع اللي جاي؛ لإني اتخنقت وزهقت، مش على آخر العمر الواحد ياخد الانتقادات دي كلها، بالراحة على نفسكم، الناس بتستكر علينا الابتسامة، ومين قال إن كل الناس اللي بتضحك مبسوطة؟، ما تقولوا ما شاء الله.

واختتمت نجوى إبراهيم، حديثها، قائلة: أنا عندي 80 سنة وغلبانة وعيانة، وعندي سرطانات، وعاملة 7 آلاف عملية، وهعتزل وهموت قريب، هدوا نفسكم والنبي، أنا مش جاية أربي عيالي، أنا جاية فرحانة بيكم، ومبسوطة وبتشرف بكلامي معاكم.

نجوى ابراهيم

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