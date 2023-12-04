الموت يفجع الفنانة وفاء عامر

توفي منذ قليل ، زوج شقيقة الفنانة وفاء عامر ، حيث أعلنت شقيقتها داليا عن الخبر .

وكتبت داليا :" إنا لله وإنا اليه راجعون، زوج أختي نجلاء في ذمة الله برجاء الدعاء".

وفاء عامر

انضمت النجمة وفاء عامر، إلى فريق عمل مسلسل "حق عرب" مع النجم أحمد العوضي والذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل ٢٠٢٤.

تدور أحداث مسلسل حق عرب، في إطار شعبي، حيث يتعرض بطل العمل للكثير من المغامرات، خلال أحداث العمل، ويحاول الخروج منها، وذلك في إطار الإثارة والتشويق، والعمل من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج إسماعيل فاروق.

أحمد العوضي بطل فيلم "الإسكندراني"

وأعرب الفنان أحمد العوضي مؤخرًا، عن سعادته بتجربة البطولة الأولى له في السينما، مع المخرج خالد يوسف، من خلال فيلم "الإسكندراني".

وأكد العوضي، أنه حريص دائمًا على تقديم عمل يحوز إعجاب الجمهور، معلقًا: "وأنا بشتغل؛ بيبقى هدفي الناس تحب الفيلم في الشارع.. مش للريد كاربت والمهرجانات".

وأشار إلى أن الجمهور سيعجب بالعمل والأكشن والقصة التي تدور حوله، موضحا أنه يركز على عمله، مضيفا: "اللي ربنا صارفله من حبه؛ هيحبب فيه خلقه.. ولو أنا عندي جماهيرية؛ يبقى عشان أنا راضي ربنا".

فيلم الإسكندراني

تعاقد الفنان أحمد العوضي على بطولة فيلم الإسكندراني، للمخرج خالد يوسف؛ بعد نجاحه في رمضان الماضي 2023 في تقديم شخصية جابر الكوماندا في مسلسل ضرب نار.

وجاء تعاقد العوضي؛ ليكون هذا الفيلم هو البطولة الأولى له في السينما المصرية، مع عودة المخرج خالد يوسف للسينما بعد آخر أعماله، فيلم كارما، حيث قدم في رمضان الماضي مسلسل سره الباتع.

ويشارك أحمد العوضي في بطولة فيلم الإسكندراني، كل من “زينة، بيومي فؤاد، حسين فهمي، صلاح عبد الله، محمود حافظ، محمود الليثي، انتصار، خالد سرحان، محمد رضوان” وآخرون.