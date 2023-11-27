القلب الطيب.. وفاء عامر تنعي طارق عبد العزيز بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة وفاء عامر، الفنان الراحل طارق عبد العزيز برسالة حزينة، عبر حسابها على منصة أكس، تويتر سابقاً.

‏وكتبت: “الفاتحة للقلب الطيب الفنان الخلوق المحترم طارق عبد العزيز”.

وتوفى الفنان طارق عبد العزيز، حيث يصادف اليوم 26 نوفمبر وهو نفس موعد وفاة الفنان الراحل عامر منيب.

حضر عدد من الفنانين لمستشفى زايد التخصصي لإلقاء نظرة الوداع على الفنان طارق عبد العزيز والذي وافته المنية.

وحضر كل من الفنان محمد هنيدي، والفنان أشرف زكي، والفنان محمد رياض والفنان أحمد خالد صالح والفنانة هنادي مهنا والفنان علي الطيب، وغيرهم من الفنانين أمام ثلاجة الموتى بالمستشفى، لتوديع صديقهم وزميلهم الراحل.