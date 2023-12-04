عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: تنظيم إيديكس للمرة الثالثة دليل نجاح النسخ السابقة

وجهت الكاتبة فاطمة سيد أحمد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب إعداده الكثير من الفاعليات العالمية مثل منتدى شباب العالم الذي يعد أول انفتاح على العالم الخارجي.

وتابعت "أحمد"، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، ، أن قمة المناخ 27 التي نظمت في مصر كانت أول اختبار حقيقي لتبني مصر الفاعليات العالمية، مشيرًا إلى أن معرض إيدكس العسكري يقام على أرض مصر، ومن يأتي ويعقد الصفقات لشراء السلاح يقوم بقضاء نوع من السياحة داخل مصر، وهو بذلك ليس مجرد معرض، ولكنه معرض يصاحبه الكثير من الأنشطة مثل النشاط السياحي.

ولفتت إلى أن مصر لديها العديد من الفاعليات القادرة على مصاحبة أي عمل عالي يقام على أرض مصر، مشيرًا إلى ان شخص قادم لمصر يريد رؤية معالم الدولة المصرية ، مشيرًا إلى أن أيدكس ليس معرض سلاح فقط ، ولكنه انفتاح على السياحة المصرية بكل انواعها.

وأضافت أن معرض إيدكس معرض عسكري وهو فخر لأي مصر، واعداده للمرة الثالثة دليل على نجاح النسخ السابقة، متمنية استمرار عقد هذا المؤتمر خلال السنوات المقبلة.