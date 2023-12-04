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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سمير فرج يعدد مزايا افتتاح معرض "ايديكس" للصناعات العسكرية

سمير فرج
سمير فرج

علق اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي على افتتاح معرض إيديكس ٢٠٢٣ ، قائلا: أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال أنه سيدعم القوة العسكرية المصرية من خلال سياسة تنويع مصادر السلاح وعدم الاعتماد على مصدر واحد وتطوير التصنيع العسكري من خلال قاعدة صناعية عظيمه.

وأضاف فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي انور في برنامج مصر جديده الذي يذاع على قناة etc أن أحد ركائز القوة العسكرية هو التصنيع العسكري مشيرا إلى أننا  متأخرين في استضافة ايديكس ولكن اليوم نحن نسوق سلاحنا ونبيع أسلحتنا .

وأضاف أنها فرصة للإطلاع على تكنولوجيا السلاح في العالم كله ومعرفة آخر ماتوصلت إليه صناعة السلاح في العالم، فضلا عن كونها فرصة لمقارنة ماتصنعه بما عند الدول الأخرى من مميزات على سبيل المثال المدرعات .

وأشار الي ان المعرض يساعد مصر من خلال إدخال أموال طائلة من خلال تأجير قاعات العرض ل ٤٠٠ شركة، فضلا عن مشاهدة الضباط المصريين  للترسانة العسكرية العالمية.

وأوضح أن المعرض مفتوح لجميع المتخصصين وغير المتخصصين مؤكدا أنه يجب على الجميع تكوين ثقافة عسكرية ووعي بالأسلحة خاصة شبابنا.

ولفت إلي أن السلاح المصري يتميز أن سعره رخيص مقارنة بباقي الأسلحة العالمية.

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