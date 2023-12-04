مستشار الأمن القومي الأمريكي: خلافات بوجهات النظر حول وقف إطلاق النار بغزة

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الاثنين، أن واشنطن تتفق مع وزراء الخارجية العرب بشأن الرؤية حول قطاع غزة.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، إنه يتطلع للحديث مع وزراء الخارجية العرب الأسبوع المقبل، مضيفا أن هناك اختلافات في وجهات النظر حول وقف إطلاق النار، في قطاع غزة، بحسب تصريحاته لفضائية "العربية".

وأوضح سوليفان، أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تواصل تهديد إسرائيل ولاتزال تحتجز رهائن، منوها إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" وإسرائيل على تواصل حول العمليات العسكرية.