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رئيس التحرير
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دبلوماسي سابق عن الإقبال الكبير على صناديق الاقتراع: المصريون بالخارج يدعمون بلدهم

الدبلوماسي السابق
الدبلوماسي السابق

قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّه توقع هذا الإقبال الكبير من المصريين بالخارج على صنادق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024، مشيرًا إلى أنه في الظروف الضاغطة التي تمر بها المنطقة يستشعر المصريون في الخارج القلقَ والخوف على الوطن.

وأضاف في مداخلة عبر تطبيق "زووم"، مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "هذا الحشد الهام الذي رأيناه خارج سفارات مصر في الخارج هو ليس فقط تصويتا في عملية انتخابية قدر ما هو حرص على دعم الدولة المصرية في ظل المشهد الإقليمي المضطرب المحيط بمصر وحماية الوطن الأم مما قد يتعرض له من مخاطر".

وتابع الدبلوماسي السابق، أنّ ثمّة بُعدا نفسيا كبيرا في التفاف المصريين دوما حول وطنهم في وقت المحن والأزمات، مشيرًا إلى أن مصر تمر بفترة من الضغط الإقليمي شديد القسوة على الفلسطينيين في قطاع غزة كما أنه مُهدد خطير للأمن القومي المصري.

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