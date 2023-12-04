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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير التربية والتعليم: اتخذت العديد من الإجراءات لإعادة التلاميذ للمدارس بعد كورونا

الدكتور طارق حجازي
الدكتور طارق حجازي

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يناقشني في كل تفاصيل الوزارة بدقة شديدة، حتى أنه سألني مرة "كم تبلغ ميزانية تشغيل المدرسة الواحدة؟"، وتشعر أنه متخصص في التعليم.

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وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن التعليم الفني أخذ حيزا كبيرا من اهتمام الرئيس، حتى الغياب في المدارس أخذ حيزا، وخاصة بعد اعتياد التلاميذ على الغياب في أثناء جائحة كورونا.

ولفت إلى أنه عمل على العديد من الإجراءات التي أعادت التلاميذ إلى المدارس بعد كورونا، مثل الأنشطة الترفيهية والرياضية وأعمال السنة، والتأهيل المستمر خلال الدراسة لسوق العمل، وطلب مني الرئيس عبد الفتاح السيسي نسبة محددة للحضور بين التلاميذ، فأبلغته أنها ستكون بين 75% و80%.

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