مفاجأة.. تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلي المشاركة بكأس العالم للأندية

أعلن النادي الأهلي، عن قائمة اللاعبين المشاركين في كأس العالم للأندية، وكان ضمن المستبعدين: ‏صلاح محسن، أحمد عبدالقادر، ‏رضا سليم، محمود متولي، كريم نيديفيد، ‏محمد زعلوك، معتز محمد.

ونشر أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، قائمة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه على “فيس بوك”: “قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية.. حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء/ خط الدفاع: على معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق/ خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد/ خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنتوني موديست”.