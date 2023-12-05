مفاجأة.. تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلي المشاركة بكأس العالم للأندية

أعلن النادي الأهلي، عن قائمة اللاعبين المشاركين في كأس العالم للأندية، وكان ضمن المستبعدين: صلاح محسن، أحمد عبدالقادر، رضا سليم، محمود متولي، كريم نيديفيد، محمد زعلوك، معتز محمد.
ونشر أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، قائمة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية.
وكتب أحمد حسن، عبر حسابه على “فيس بوك”: “قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية.. حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء/ خط الدفاع: على معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق/ خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد/ خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنتوني موديست”.