إنقاذ حياة مريض أصيب بطعنتين بالقلب بمستشفى بنها الجامعى

نجح فريق جراحى بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي ، فى إنقاذ حياة مريض كان يعانى من الإصابة بطعنتى مطواة اخترقتا الصدر من الأمام على الناحية اليسرى، مما أدى إلى هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية وفقد المريض الوعى نتيجة النزيف الشديد الذى تعرض له داخل القفص الصدرى.

وقالت المستشفى إنه تم إجراء عملية طارئة، حيث تم استقبال مريض يعانى من الاصابة بآلة حادة "طعنتى مطواة"، اخترقتا الصدر من الأمام على الناحية اليسرى مما أدى إلى هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية وفقد المريض الوعى نتيجة النزيف الشديد الذى تعرض له داخل القفص الصدرى.

كما تم إخطار الدكتور إبراهيم قصب رئيس القسم ، الذى أمر على الفور بتجهيز غرفة العمليات واستدعاء فريق الطوارئ الذى قام بإدخال المريض للعمليات، حيث جرى عمل استكشاف صدرى وتبين أن الطعنة اخترقت القلب من البطين الأيسر، وأيضا اخترقت الرئة وأدت إلى نزيف شديد بالصدر حيث تمكن الفريق من السيطرة على النزيف وغلق الثقب الذى تسببت فيه الطعنة بالقلب وكذلك خياطة جرح الرئة وخرج المريض وما زال يستكمل علاجه بالعناية المركزة.