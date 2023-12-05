الصحة الفلسطينية: 4 إصابات بمخيم الدهيشة ببيت لحم برصاص الاحتلال

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبر عاجل يفيد أن الصحة الفلسطينية، أكدت أن هناك 4 إصابات في مخيم الدهيشة ببيت لحم برصاص الاحتلال إحداها حرجة للغاية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الشرقية ومخيم عسكر الجديد في نابلس شمالي الضفة الغربية

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن الحرب في غزة بشدتها الحالية ستستمر شهرين على الأقل، يعقبها عمليات تطهير للقضاء على جيوب حركة "حماس".



وقال الوزير الإسرائيلي، في مقابلة مع قناة أمريكية،: "الحرب بشدتها الحالية في غزة ستسمر شهرين آخرين على الأقل".

وأضاف غالانت أنه "بعد الشهرين سيتم تنفيذ عمليات تطهير للقضاء على جيوب حركة حماس الإرهابية".

واتهمت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان لها، يوم الإثنين، الجيش الإسرائيلي باستهداف مستشفى كمال عدوان.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه يستهدف البنية التحتية لحركة حماس في قطاع غزة.