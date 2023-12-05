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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإمارات واليابان توقعان اتفاقًا لتعزيز التعاون في مجال النقل الجوي

النقل الجوي
النقل الجوي

وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، اتفاقاً مع سلطة الطيران اليابانية، لتعزيز علاقات النقل الجوي الثنائية، وذلك في ختام جولة مباحثات استمرت يومين في العاصمة اليابانية طوكيو.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، ترأس وفد الدولة خلال الجولة، عمر بن غالب، نائب المدير العام في الهيئة العامة للطيران المدني.

وتم التوصل إلى الاتفاق لتعزيز التعاون في مجالات النقل الجوي وزيادة الحركة الجوية بين البلدين، واشتمل على رفع الشروط الأولية لتشغيل ناقلاتنا الوطنية إلى مطاري هانيدا وناريتا في طوكيو، وهو خطوة كبيرة نحو تسهيل حركة السفر بين البلدين.

 كما منحت سلطة الطيران اليابانية حقوق تشغيلية لرحلات الشحن إلى مطار ناريتا، الذي يُعتبر من أهم المطارات العالمية للشحن الجوي.

وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: "إن الاتفاق الذي تم توقيعه في ختام جولة المباحثات تخدم جهود التعاون الثنائي وتعزز الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين البلدين الصديقين".

وأضاف أن الاتفاق سيسهم في توسيع نطاق تشغيل ناقلاتنا الوطنية وسيوفر فرصًا جديدة لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية والسياحية بين دولة الإمارات واليابان، مما سيعود بالنفع على النمو الاقتصادي لكلا البلدين.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الاتفاق يأتي كجزء من جهود دولة الإمارات المستمرة لتعزيز شبكة النقل الجوي العالمية وتوسيع العلاقات مع الشركاء الدوليين، حيث وقعت الدولة أكثر من 187 اتفاقية تعاون في مجالات النقل الجوي مع مختلف دول العالم، وهو ما يوفر بنية تشريعية وتنظيمية داعمة لنمو أعمال ناقلاتنا الوطنية ويخلق جسور تواصل متينة مع الأسواق الدولية

اقتصاد الاستراتيجية الشاملة الإمارات واليابان التجارية والاستثمارية التعاون الثنائي الهيئة العامة للطيران

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