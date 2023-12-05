أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر| عيار 21 مفاجأة.. الحق اشتري

يسعى الكثيرون من المواطنين إلي معرفة أسعار الذهب على مدار تعاملاتها اليومية، خاصة المقبلين على الزواج لشراء الشبكة، كما أن البعض الآخر يتجه لشراء الذهب من أجل الاستثمار.

وتعد أسعار الذهب ذات أهمية على مدار تعاملاتها اليومية حيث يسعى الكثيرون من المواطنين إلى تحديد الوقت الأنسب للشراء فى ظل تخبط الأسعار حيث تخطي عيار 12 الـ1500 جنيه.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

ويعتبر الذهب ملاذا آمنا للكثيرين فى ظل اضطراب الأسواق، كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي، وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذا آمن للكثيرين سواء فى مصر أو باقي الدول العربية.

وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي:-

عيار 24 بيع 3,171 شراء 3,194

عيار 22 بيع 2,907 شراء 2,928

عيار 21 بيع 2,775 شراء 2,795

عيار 18 بيع 2,379 شراء 2,396

عيار 14 بيع 1,850 شراء 1,863

عيار 12 بيع 1,586 شراء 1,597

الاونصة بيع 98,631 شراء 99,342

الجنيه الذهب بيع 22,200 شراء 22,360

الكيلو بيع 3,171,429 شراء 3,194,286

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا



وعلي المستوى العالمي سجلت أسعار الذهب رقم قياسي جديد هو الأعلى فى التاريخ لليوم الثانى على التوالي حيث لامست الأسعار الفورية 2100 دولار فى السوق العالمي وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات الأيام القادمة مع استمرار القلق والاضطرابات فى عدد من مناطق العالم الساخنة ومن بينها الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة.

ومن المتوقع أن تواصل أسعار الذهب طريقها للوصول لمستويات مرتفعة جديدة فى 2024 نتيجة الضعف المحتمل للدولار والتخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة مع اتجاه الفيدرالى الأمريكي لتخفيف سياسته التشددية فى التعامل مع التضخم .

وسجلت أسعار الذهب خلال آخر شهرين ارتفاع مع تعزيز العدوان الإسرائيلي على غزة للطلب على أصول الملاذ الآمن في نفس الوقت اللى قدمت فيه توقعات خفض أسعار الفائدة المزيد من الدعم للذهب .

فيما كشفت دراسة حديثة أجراها مجلس الذهب العالمي، إن 24 % من البنوك المركزية تعتزم زيادة احتياطياتها الذهب خلال العام المقبل، مع تزايد تشاؤمها بشأن الدولار.

وقال محللون اقتصاديون إن أسعار الذهب في مسارها لتصل إلى لمستويات قياسية جديدة في العام المقبل ويمكن أن تظل أعلى من 2000 دولار ، مستشهدين بعدم اليقين الجيوسياسي، ضعف الدولار، وخفض أسعار الفائدة المحتملة.

وكانت أسعار الذهب قد قفزت إلى مستويات تاريخية في تعاملات الاثنين، ولليوم الثاني على التوالي، فقد تجاوزت الأسعار الفورية 2100 دولار للأونصة، بعد أن عززت تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من ثقة المتداولين في أن البنك المركزي الأميركي قد يخفض أسعار الفائدة بداية العام المقبل.