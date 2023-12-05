عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلسلة لا تنتهي.. زلزال بقوة 5.9 ريختر يضرب العاصمة الفلبينية مانيلا

صدى البلد

أخلى السكان المباني في العاصمة الفلبينية مانيلا، اليوم الثلاثاء، بعد أن وقع زلزال بقوة 5.9 درجة قبالة لوزون، وفقا لما ذكرته وكالة رصد الزلازل الحكومية.

وقالت وكالة رصد الزلازل الفلبينية على منصة التواصل الاجتماعي إكس إنها لا تتوقع وقوع أضرار، لكنها حذرت من هزات ارتدادية.

وسجلت قوة الزلزال 5.9 درجة وعلى عمق 79 كيلومترا (49.09 ميلا).

وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية على موقع X موظفين حكوميين وهم يغادرون مجلس الشيوخ والقصر الرئاسي ومباني وزارة العدل.

 كما قام الطلاب بإخلاء الجامعات.

وضربت هزة أرضية أرتدادية بلغت قوتها 4.7 درجة على مقياس ريختر، في وقت سابق من اليوم ، مقاطعة سوريجاو ديل سور في الفلبين.

وأفاد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، بأن مركز الهزة وقع على بعد 77 كيلومترا، من بلدة كاجويت الواقعة في المقاطعة، وعلى عمق 100 كيلومتر.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الهزة.

وقبل يومين، ضرب زلزالان بقوة 7.9 و 6.9 درجة على مقياس ريختر، جزيرة مينداناو جنوبي الفلبين، وتشهد الفلبين نشاطا بركانيا وزلزاليا متزايدا، نظرا لوقوعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث تتقاطع الصفائح التكتونية.

تواصل الاجتماعي هزات ارتدادية المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل المركز الأوروبي المتوسطي المركز الأوروبي رصد الزلازل زلازل الفلبين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة ناهد فريد شوقى وصلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

وفاة ناهد فريد شوقى.. 30 صورة تجمعها بوالدها الملك وابنتها ناهد السباعى

صدمة الوسط الفنى.. مسيرة ناهد فريد شوقى الفنية ومعاناتها بعد وفاة ابنها

أحمد عبد القادر خارج الأهلي.. معتز إينو يكشف السبب على الهواء

أخطر الظواهر الجوية.. الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين بشأن الطقس

300 جنيه|الذهب ينزلق من أعلى سعر في تاريخه.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

فتوح يبلغ مسئولي الزمالك بمعاناته من أزمة مالية ولا يمانع التجديد

تفاصيل جديدة عن انتقال مروان حمدي من المصري إلى الأهلي

موضوعات متعلقة

عن طريق الخطأ.. مقـ.تل 85 شخصا بغارة للجيش النيجيري في ولاية كادونا

أمطار غزيرة وضباب.. الأرصاد التركية تطلق تحذيرا عاجلا بشأن طقس اليوم

أسعار النفط العالمية تستقر وسط شكوك في تأثيرات خفض "أوبك+"

عواصف رعدية وأمطار.. الأرصاد الفلسطينية تحذر من طقس اليوم

زلزال بقوة 5.1 ريختر ولاية هاواي الأمريكية

زلزال بقوة 4.7 ريختر يضرب الفلبين

بقذائف «الياسين 105».. كتائب القسام تستهدف 3 آليات إسرائيلية شرق خان يونس

رداً على المجازر بحق المدنيين.. «كتائب القسام» تقصف بئر السبع

ترشيحاتنا

العمود الفقري للتنمية.. كيف أنقذت المشروعات الصغيرة والمتوسطة الاقتصاد المحلي|أرقام مبشرة

السيسي يستعرض سبل تعزيز التعاون في ملف الطاقة مع رئيس قبرص

كواليس جلسة التحقيق مع حسين الشحات في بلاغ الشيبي

بسعر 5300 جنيه.. هواوي تطلق موبايل أسطوري جديد بأقوى كاميرا وبطارية

تحديث سوق العبور.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء

رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الأعلى للموانئ لبحث التطوير والنهوض بالقطاع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس من فضلك| أمطار تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات

وفاة ناهد فريد شوقى.. 30 صورة تجمعها بوالدها الملك وابنتها ناهد السباعى

صدمة الوسط الفنى.. مسيرة ناهد فريد شوقى الفنية ومعاناتها بعد وفاة ابنها

بدل إزالة الألغام وخوذة وشدة قتالية داخل جناح الشركة الوطنية للتطوير والتنمية الصناعية|صور

فيديو

جنود الاحتلال يغتالون الأطفال وألعابهم.. فيديو مثير للغضب لإسرائيليين يستفزون أهل غزة

وفاة ناهد فريد شوقى.. ماذا قالت عن علاقتها بوالدها ووالدتها هدى سلطان وابنها

ببراد منزلي.. طفلة فلسطينية تبيع الشاي أمام مستشفى ناصر بغزة.. فيديو

جند السماء.. انتشار بكتيريا الشيغيلا بين جنود الاحتلال في قطاع غزة /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ