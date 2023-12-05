سلسلة لا تنتهي.. زلزال بقوة 5.9 ريختر يضرب العاصمة الفلبينية مانيلا

أخلى السكان المباني في العاصمة الفلبينية مانيلا، اليوم الثلاثاء، بعد أن وقع زلزال بقوة 5.9 درجة قبالة لوزون، وفقا لما ذكرته وكالة رصد الزلازل الحكومية.

وقالت وكالة رصد الزلازل الفلبينية على منصة التواصل الاجتماعي إكس إنها لا تتوقع وقوع أضرار، لكنها حذرت من هزات ارتدادية.

وسجلت قوة الزلزال 5.9 درجة وعلى عمق 79 كيلومترا (49.09 ميلا).

وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية على موقع X موظفين حكوميين وهم يغادرون مجلس الشيوخ والقصر الرئاسي ومباني وزارة العدل.

كما قام الطلاب بإخلاء الجامعات.

وضربت هزة أرضية أرتدادية بلغت قوتها 4.7 درجة على مقياس ريختر، في وقت سابق من اليوم ، مقاطعة سوريجاو ديل سور في الفلبين.

وأفاد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، بأن مركز الهزة وقع على بعد 77 كيلومترا، من بلدة كاجويت الواقعة في المقاطعة، وعلى عمق 100 كيلومتر.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الهزة.

وقبل يومين، ضرب زلزالان بقوة 7.9 و 6.9 درجة على مقياس ريختر، جزيرة مينداناو جنوبي الفلبين، وتشهد الفلبين نشاطا بركانيا وزلزاليا متزايدا، نظرا لوقوعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث تتقاطع الصفائح التكتونية.