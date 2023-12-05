لو عاوز تشتغل سايس.. احذر فعل أمر مخالف للقانون| تعرف عليه

لو عاوز تعمل في مهنة السايس، احذر أن تقوم بأعمال جرمها القانون وفرض عقوبات لها، ومنها إلغاء ترخيص مزاولة المهنة.

حذر قانون انتظار المركبات في الشارع، المعروف إعلاميا بقانون السايس المواطنين العمل في مهنة السايس قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط حتي لا تتعرض للعقوبة .

وشدد قانون السايس ، علي التزام بالتعريفة المحددة لركن السيارات وعدم تجاوزها حتي فرض عقوبة في حالة تحصيل السايس المرخص له مبالغ مالية من قائدى المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.

كما شدد قانون السايس العقوبة لمن يتجاوز التعريفة المحددة لانتظار السيارات بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيها ولا تزيد على 5000 جنيها أو بإحدي هاتين العقوبتين ، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة ".

واكد القانون على التزام الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال أماكن الانتظار، بتحصيل مقابل انتظار من قائدى المركبات بالأماكن المحددة لها، وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.

شروط مهنة السايس

- حاصلاً على رخصة قيادة سارية.

-الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة.

-ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المخدرات أو التعدي على النفس ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

_إجادة القراءة والكتابة.

- قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً.

-ألا يقل سنه عن ۲۱ سنة.