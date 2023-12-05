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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية بحي العجمي

عقد حي العجمي غرب الإسكندرية برئاسة هدى أبوكليلة رئيس حى العجمى،  ندوة توعوية حول أهمية المشاركة في العملية الانتخابية بقاعة المؤتمرات بديوان عام الحى.

وجاءت الندوة من تنظيم إدارة العلاقات العامة بحي العجمي برئاسة أحمد صابر، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفع الوعي لدي الشباب والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة.

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وأكدت  هدي ابو كليلة،  رئيس حى العجمى إلي أهمية ممارسة الحقوق السياسية لكافة أطياف المجتمع كحق أصيل وواجب وطنى يجب على كل مواطن تأديته تقديراً لمكانه مصر كدولة لها قيمتها وتأثيرها وينصب عليها أنظار العالم دوماً، ووجوب المشاركة الإيجابية خاصة للشباب والمرأة والذين يمثلوا شريحه كبري في المجتمع وبات بهم دورا واضح في الاونه الأخيرة.


وأشار  الدكتور رجب عيد الطلخاوى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية ، إلي أهمية الانتخابات الرئاسية الحالية كاحد أهم الدورات الإنتخابية في تاريخ مصر نظراً للأحداث التى تدور بالمنطقة والقوى العديدة التى تحاول الزج بمصر في أحداث قد تتطيح بكل ما بنته الدولة في السنوات الأخيرة ، وهو ما يجعل الانظار موجه الي مصر في تلك الفترة الحساسه والمراقبة الدقيقة للعملية الانتخابية ، لذا وجب أن يكون هناك مشاركة إيجابية واسعه فيها.

وأشار الكاتب الصحفي خالد الأمير مدير مكتب فيتو بالإسكندرية، إلي محاولات تشوية العملية الانتخابية من خلال الإشاعات والأخبار المغلوطة والتى يجب التصدى لها ونشر الأخبار الصحيحة وفقاً لمصادرها  الرسمية وعدم الالتفات الي تلك الاخبار التي هدفها إفساد العملية الانتخابية،وأنه يجب علي الشباب ان يتأكد مما ينشر خاصة علي صفحات الفيس بوك وهناك مصادر عده يجري التأكد منها مما ينشر من خلال صفحات رسمية للحكومة والمرشحين و المواقع الإلكترونية والصحف المعتمده من المجلس الأعلي للإعلام ونقابة الصحفيين.

وأشار إلى أن سير تصويت المصريين بالخارج كان بشكل جيد  ومنظم و كان الإعلام المصري محايدا في نقل تفاصيل عملية التصويت ورأينا اختيارات مختلفة للمرشحين، وأنه علي الشباب متابعه مؤتمرات المرشحين وحملاتهم الإعلامية وحسم اختياراتهم.
 

وأوضح المستشار القانوني، محمد شمس ، الجوانب القانونية لممارسة حق الانتخاب والمكفولة لكل من تجاوز ١٨ عاما ومدرج بالكشوف الإنتخابية ولا يوجد مانع قانونى لممارسة هذه الحق علي مدار ثلاث ايام وهى مدة الإنتخابات وفقاً لما أعلنته الهيئة العليا للإنتخابات بعدد ٣١ مقر انتخابي بدائرة الدخيلة ولجنة للمغتربين .

وشارك في الحضورأحمد عزت مدير مدرسة السيدة خديجة بنت خويلد وعددا من طالبات المدرسة، وبرلمان الشباب، واتحاد طلاب إدارة العجمى التعليمية بدورته الحالية والسابقة ، مجلس إدارة مركز شباب مبارك ، وعددا من المواطنين والمحامين والشباب والعاملين بالحى .

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