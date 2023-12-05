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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 2514 حاوية خلال 24 ساعة بميناء الإسكندرية.. تفاصيل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

 


شهدت حركة التداول و الملاحة بالهيئه العامة لميناء الاسكندرية نشاطا ملحوظا خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث تم دخول وخروج عدد  30 سفينه في 24 ساعة الى ارصفه مينائي الأسكندرية والدخيلة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 35 سفينه أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل، كما تم تداول 2514 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة.

وفيما يتعلق  بحركة تداول  البضائع بمينائي الاسكندريه والدخيله فقد تم تداول  90 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف  أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

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وقد وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي - رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام   بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.

الاسكندرية البحثي والأكاديمي السلامة والصحة المهنية الهيئة العامة لميناء الإسكندرية الصب الجاف السلع الاستراتيجية المعايير البيئية بضائع عامة تداول البضائع الصحة المهنية

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