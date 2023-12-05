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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتعزيز التعاون البحثي والأكاديمي.. رئيس جامعة الإسكندرية يلتقي بوفد صيني

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أمس، وفد جامعة  تشجيانغ يوي شيو للغات الأجنبية بالصين برئاسة الدكتور فاي جون تشينغ، رئيس الجامعة، لمناقشة سبل التعاون وتوقيع خطاب النوايا تمهيداً لتوقيع برتوكول مشترك لتعزيز التعاون البحثي والأكاديمي بين الجانبين، وذلك بحضور الدكتور سعيد علام، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور هشام سعيد، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هاني خميس، عميد كلية الأداب، ومسئولي مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، ووفد كلية الاداب.

جامعة الإسكندرية الأهلية تنظم لقاء طلابيا بعنوان "شارك .. كن إيجابياً"

   وفي كلمته أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه، حرص الجامعة على التعاون مع جامعة تشجيانغ يوي شيو، وإعداد بروتوكول لتعزيز هذا التعاون يتضمن إستقبال طلاب جامعة تشجيانغ للدراسة لمدة عام بجامعة الأسكندرية وللدراسة لمدة سنتين من خلال إنشاء درجة مزدوحة بنظام 2+2 للطلاب علي مستوي الليسانس وفقا للقواعد المنظمة لذلك، والتعاون من خلال تبادل الأساتذة مع قسم اللغة الصينية بكلية الاداب، واستقبال الطلاب الصينيين لدراسة اللغة العربية للأجانب من خلال تافل سنتر وكذلك التعاون علي مستوي الدراسات العليا واستقبال الطلاب الراغبين في الحصول علي درجتي الماجستير والدكتوراه.

    ومن جانبه أعرب الدكتور فاي جون تشينغ عن سعادته بالتواجد فى جامعة الإسكندرية، ورحب بالتعاون مع جامعة الإسكندرية العريقة من خلال مشروع مشترك مع قسم اللغة العربية بكلية الأداب، وإيفاد طلاب لدراسة اللغة العربية والثقافة العربية والتعاون في عدة مجالات مختلفة، كما دعا إلى زيارة جامعة تشجيانغ يوي شيو للتعرف علي قسم اللغة العربية بالجامعة.

    فيما استعرض وفد كلية الآداب  الفرص المتاحة  التي تقدمها كلية الآداب للطلاب الصينين من خلال قسمي اللغة العربية واللغة الصينية بكلية الآداب، حيث شهد القسمان اقبالا ملحوظا هذا العام  من الطلاب نظرا لما يتمتعا به من سمعة دولية جيدة في دولة الصين، وأوضحوا أن وحدة اللغات والترجمة تقدم  دورة تأهيلية ومواد تكميلية للطلاب الصينيين حتى يستطيعوا التعامل مع المادة العلمية المقدمة لهم، ودراسة النحو والبلاغة والآداب والدراسات الإسلامية، كما يقدم ال TAFL CENTER دورات في اللغة العربية بمستويات متعددة وفقا لاحتياجات الطلاب، فضلا عن تقديم أنشطة ثقافية للطلاب الصينيين في الرسم والموسيقى والخط العربي، هذا ويقوم قسم اللغة الصينية باستقبال أساتذة زائرين وطلاب من الجامعات الصينية المختلفة، كما حاز أحد خريجي القسم بجائزة اللغة العربية بجامعة بكين على مستوى الوطن العربي، كما تم إدخال اللغة الصينية ضمن اللغات التي تنشر بها المجلة الأكاديمية لكلية الآداب.

الاسكندرية الإسكندرية الأهلية الدراسات العليا والبحوث الدكتور عبد العزيز قنصوه العلاقات الدولية اللغات والترجمة اللغة الصينية اللغة العربية الدراسات العليا جامعة الإسكندرية الأهلية جامعة الإسكندرية

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