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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الإسكندرية الأهلية تنظم لقاء طلابيا بعنوان "شارك .. كن إيجابياً"

جامعة الاسكندرية
جامعة الاسكندرية الاهلية


 

 

نظمت جامعة الاسكندرية  الاهلية تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور محمود الخشن المشرف الأكاديمي لجامعة الإسكندرية الأهلية، وتحت إشراف الدكتور تامر حلمى مدير البرامج الهندسية ومستشار إتحاد الطلاب، ، لقاء طلابي بعنوان "شارك .. كن ايجابيا" وذلك في إطار تقييم الجانب الآدائى للطلاب في مقرر القضايا المجتمعية. 
   

تضمن اللقاء كلمات من الدكتور طه نجم منسق برنامج الإعلام الرقمى، والدكتورة/ ولاء يسري مدرس الإعلام بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، تحث الطلاب على المشاركة الإيجابيـة والفعـالة في الإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية أيام ١٠، ١١، ١٢ ديسمبر الحالي وإعتبـاره حـق وواجب وطنـى للتعبيـر عـن حبهـم لبلـدهم، ورسـم مستقبل أفضل لبلدنا مصـر، وتوجيـه رسـالة للعـالم أجمـع بـأن شباب مصر في الطليعة للمشاركة العملية الديمقراطية فى ظل الظروف والمتغيرات الإقليمية والدولية الحالية التى تتطلب من الجميع وخاصة فئة الشباب بالوحدة والتكاتف والحرص على أمن وسلامة أراضينا، وكذلك تشجيع الطلاب ليكونوا إيجابيين والإدلاء بأصواتهم الانتخابية بكل وضوح وشفافية، وقيامهم بدورهم في بناء مجتمعهم بشكل بارز من خلال المشاركة في الاستحقاقات الدستورية.

اتحاد الطلاب Jobs Education الاستحقاقات الدستورية الدكتور عبد العزيز قنصوه القضايا المجتمعية

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