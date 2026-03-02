وزارة الدفاع القطرية: تعرض أحد مرافق الطاقة في رأس لفان الصناعية لهجوم بمسيرة إيرانية

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، تعرض أحد مرافق الطاقة في مدينة رأس لفان الصناعية لهجوم بمسيرة إيرانية، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وقال توفيق طعمة، الباحث والمحلل السياسي، إن الهدف من الحرب على إيران يتمثل في إسقاط النظام، إلى جانب إعادة النظر في شبكة حلفاء طهران داخل المنطقة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح البلد مع الإعلامية نهاد سمير على قناة صدى البلد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف في أكثر من مناسبة عن رغبته في تغيير النظام، مشيرًا إلى أن استهداف المرشد وقادة الصف الأول في إيران يأتي في إطار السعي لإفساح المجال أمام قيادة جديدة، تمهيدًا لتفاوض محتمل مع الإدارة الأمريكية.

ونفى طعمة وجود تواصل من جانب الرئيس الأمريكي مع أي مجلس جديد، موضحًا أن المجلس المفترض لم يمضِ على تشكيله 48 ساعة، مؤكدا أن الصراع لا يقتصر على إيران وحدها، بل يمتد ليشمل استهدافًا غير مباشر للصين، إضافة إلى أن منطقة الشرق الأوسط بأكملها باتت في دائرة المواجهة، في إطار صراع أوسع على النفوذ والسيطرة في العالم العربي والإسلامي.