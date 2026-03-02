قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع 3 أشخاص في حادث بالطريق الدائرى بالقليوبية
توجيه عاجل من وزير الصحة بتقليل وقت انتظار المرضى في مركز طبي ثالث بدر
أحمد العوضي : رحمة محسن تستحق الفرصة .. وممثلة جيدة فى علي كلاي | خاص
المؤبد لقاتل صديقه بالمنوفية بسبب 200 جنيه ووالدته تطلق الزغاريد أمام المحكمة
دخول هاني شاكر العناية المركزة
الحكومة : إنشاء ستوديو مصر الرقمي لحكاية تاريخ الدولة للعالم بلغة العصر
رئيس وزراء لبنان: منع حزب الله من القيام بأي عمليات عسكرية في البلاد
إصابة 11 إسرائيليا في بئر السبع جراء قصف إيراني
50 جنيها للتأمين .. شروط قبول الطعن على الضريبة العقارية
تراويح الخانكة تنهي حياة طالب أزهري | وشهود عيان : أربعة طلعوا عليه فجأة ومش عارفين ليه
سامحيني يا غالية معرفتش أوصلك..وفاة عمة حمزة العلي
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجموعة البنك الدولي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

رئيس المفوضية الأوروبية : الحل الدائم الوحيد لإيران هو الدبلوماسي

رئيسة المفوضية الأوروبية
رئيسة المفوضية الأوروبية
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الحل الدائم الوحيد لإيران هو الحل الدبلوماسي.

أعلن الحرس الثوري الإيراني شن ضربة عسكرية استهدفت مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تصعيد يضاف إلى سلسلة الضربات المتبادلة بين الجانبين.

و من جانبه، أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين استهداف قيادي بارز من "حزب الله" في غارة على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.


 

وجاء في بيان الجيش: "هاجم جيش الدفاع قبل قليل في بيروت بشكل موجه بالدقة عنصرًا إرهابيًا بارزًا في حزب الله".

وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم ليس المستهدف في هجوم الضاحية.


 

وذكرت القناة 13 أن القصف استهدف شخصيات في الذراع العسكري لـ"حزب الله".


 

بنيامين نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

أرشيفية

وسائل إعلام عبرية: سقوط صاروخ إيراني قرب مقر اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في القدس

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

الدواجن والبيض

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مهيب عبد الهادي

بعد الفوز على بيراميدز.. مهيب عبد الهادي يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

محمود البنا

خبير تحكيمي يكشف أحقية الزمالك في ضربة جزاء أمام بيراميدز

حملة تفتيشية

لحماية المواطن..حملات تفتيشية على الأسواق في المحافظات لضبط المخالفات والسلع الغير صالحة للاستهلاك الآدمي

ميسي

واصل كتابة التاريخ .. الرقم 70 محطة جديدة في رحلة ميسي نحو قمة أعظم منفذي الركلات الحرة

سفينة شحن

تفاصيل اصطدام مركب شحن بإحدى المنصات البترولية في رأس شقير بالبحر الاحمر

بالصور

شركة سيارات صينية تستخدم القطط للترويج لسيارتها الجديدة

قطعت 100 ميل في 7دقائق.. سيارة بنتلي الجديدة الخارقة

كيا تطرح سيارة تيلورايد الهجينة موديل 2027

تسريب صور سيارة كورفيت C8 الجديدة بهيكلها العريض

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

