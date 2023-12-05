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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رئيس زراعة البرلمان يطالب بتكثيف الجهود العلمية لمواجهة ظاهرة تصحر الأراضي

رئيس لجنة الزراعة
رئيس لجنة الزراعة

أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية تكثيف الجهود في مكافحة التصحر  وتدهور الأراضي، لاسيما في تلك الفترة التى تواجه فيها البلاد تحديات تتعلق بالأمن الغذائى، في ظل الأزمات العالمية.

جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة عمل بعنوان تدهور الأراضي الزراعية والتصحر، تحت رعاية السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ود محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، ود محمود صقر رئيس اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود علاء الدين حمويه من المركز الدولى للبحوث الزراعية في المناطق الجافة و دمحمد الخولى مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة.

وقال الحصرى، أن الأزمات العالمية الأخيرة مثل كورونا والحرب الروسية الأوكرانية كانت سببا في تهديد الأمن الغذائي للدول، مضيفا، كما تأتى التغييرات المناخية لتمثل خطرا أكبر على الأمن الغذائي بسبب تداعياتها التى تتسبب في تصحر وتدهور الأراضي نتيجة نقص المياه.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن تصحر وتدهور الأراضي من أكثر المعوقات أمام التنمية الزراعية، لاسيما في ظل ما تستهدفه القيادة السياسية من خطط ومشروعات قومية للتوسع الزراعى وزيادة حجم الإنتاج الزراعى.

وأكد الحصرى، أهمية جهود مركز البحوث الزراعية وغيره من الجهات العلمية في مواجهة تلك الظاهرة، داعيا  لتكثيف تلك الجهود و البحوث العلمية للتوصل إلي حلول مناسبة لمواجهة آثار وتداعيات تلك الظاهرة الخطيرة علي القطاع الزراعي والأمن الغذائي.

النواب مكافحة التصحر النائب هشام الحصري وزير الزراعة مجلس النواب

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