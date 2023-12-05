مستريح المطرية ينصب على مواطنين فى 30 مليون جنيه| تفاصيل

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير وشريك بإحدى شركات الأبنية التعليمية "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تسفيرهم للخارج.

وحاولا إخفاء مصدر أموالهما وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - شراء قطع الأراضى - تأسيس الشركات - شراء السيارات).

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 30 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.