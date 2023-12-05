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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل برجر الدجاج بمذاق شهي

برجر الدجاج
برجر الدجاج

يعد برجر الدجاج من الأكلات الشهية التي يحبها الأطفال والشباب بشكل خاص فكيف تعديها في المنزل بمذاق شهي.

ونعرض لكم طريقة عمل برجر الدجاج من خلال خطوات الشيف شربيني 

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مقادير عمل برجر الدجاج

دجاج مفروم 
فول صويا 
بهارات دجاج 
بصل 
ثوم بودرة 
زعتر 
مستردة 
خبز كيزر 
خس 
زيت عباد الشمس 
ملح 
فلفل أسود 
مايونيز 
بطاطا 
جبنة شيدر 
طماطم 
كاتشب 

طريقة عمل برجر الدجاج
* افرمى الدجاج والفول الصويا وبودرة البصل والثوم وبهارات الدجاج والزعتر وملح وفلفل وقليل من الزيت واخلطيهم في الكبة جيدا

* اصنعى الدجاج المفروم من  أقراص البرجر وتدهن بقليل من الزيت ويتم طهيه الشواية وضعي الجبن الشيدر علي البرجر ويدخل الفرن حتى تذوب الجبنة

* افتحي العيش الكيزر وادهنى طبقة من المستردة ثم ضعى الخس برجر الدجاج و الطماطم والبصل ويقدم ساخنا مع البطاطس المقلية.

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