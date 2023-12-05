الجيش اللبناني: استشهاد جندي وإصابة 3آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مركزا عسكريا

أعلن الجيش اللبناني، استشهاد عسكري وإصابة ٣ آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مركزا عسكريا للجيش في منطقة العديسة جنوب لبنان، وفقا لخبر عاجل نقلته قناة “ القاهرة الإخبارية”.

وذكرت قناة المنار اللبنانية، بأن عددا من جنود الجيش اللبناني سقطوا بعد استهداف إسرائيلي لموقعهم في تلة العويضة ببلدة العديسة في جنوب لبنان.

فيما أكد حزب الله اللبناني، أن عناصره استهدفت تجمعاً لجنود الاحتلال الاسرائيلي في موقع رويسة ‏العاصي بالأسلحة المناسبة حيث حققوا فيه إصابات مباشرة.‏

وبحسب البيان، فقد شدد الحزب على أن ذلك الهجوم يأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقــاومته الباسلة ‌‏والشريفة.