لبنان.. إطلاق صواريخ تجاه مواقع للاحتلال في تلال كفرشوبا

ذكرت قناة النيادي انه تم إطلاق رشقة من الصواريخ في اتجاه مواقع مستحدثة للاحتلال في تلال كفرشوبا المحتلة.

وبحسب ذات المصدر؛ فقد قصفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي في اتجاه التلال المحاذية لمواقع الاحتلال.

فيما لفتت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن قصفا مدفعيا إسرائيليا طال بلدتين في قضاء صور جنوب لبنان.

وكان حزب الله اللبناني، أعلن الاثنين ، شنه لـ 12 عملية استهداف ضد مواقع عسكرية إسرائيلية، في وقت ذكرت تل أبيب أن مواطنين أصيبوا بجروح من جراء صواريخ الحزب.

وفي بيانات منفصلة، قال حزب الله إنه نفذ 12 عملية استهداف ضد مواقع عسكرية إسرائيلية، من بينها 8 تجمعات لجنود إسرائيليين.

وأضاف أنه استهدف دبابة من طراز "ميركافا" بالقرب من موقع "برانيت" العسكري، واستخدم الحزب طائرات مسيرة ضد أهداف إسرائيلية منذ اشتعال الجبهة الشمالية بين إسرائيل ولبنان، لكن في مناسبات معدودة.

ويعد الهجوم الأعنف لحزب الله منذ نوفمبر الماضي، من حيث كثافة العمليات واستهدافها لتجمعات للجيش الإسرائيلي.