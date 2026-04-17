مدير أساهي للبحوث : اتفاق لبنان إدارة صراع لا سلام دائم .. ووقف النار لا يزال هشًا

أكد الدكتور طلعت سلامة مدير مركز أساهي للبحوث، أن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل رغم الترحيب العربي والدولي لا يمثل بداية لسلام حقيقي بل يندرج ضمن إطار إدارة الصراع في مرحلة معقدة تشهد توازنات إقليمية حساسة.

وأوضح سلامة، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الجهود الدبلوماسية التي قادتها وزارة الخارجية المصرية، بدعم من القيادة السياسية، لعبت دورًا مهمًا في الوصول إلى اتفاق التهدئة، معتبرًا أن هذا التحرك يعكس دورًا محوريًا لمصر في استقرار المنطقة خلال المرحلة الحالية.

وأشار إلى أن وقف إطلاق النار لا يزال هشًا، بسبب وجود قضايا جوهرية لم يتم حلها قبل التوصل إليه، وعلى رأسها ملف سلاح حزب الله الذي يمثل نقطة خلاف رئيسية خاصة مع مطالب أمريكية بضرورة نزع هذا السلاح، وهو ملف شديد التعقيد والخطورة.

وشدد «سلامة» على أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تتجه نحو تسوية شاملة بل تعتمد على فرض الأمر الواقع بالقوة، مؤكدًا أن غياب حل جذري للأزمات سيجعل المنطقة عرضة لعدم الاستقرار حتى مع استمرار الهدنة الحالية.