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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المصريين الأحرار ينظم مؤتمرا لتأييد السيسي في الانتخابات الرئاسية

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار

نظم حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، مؤتمرا جماهيريًا نوعيًا بعنوان «مكتسبات ذوى الهمم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي»، بمنطقة شبرا مصر، تزامنًا مع يوم المعاق، في إطار تحركات الحزب لتأييد ودعم مرشحه الرئاسي عبد الفتاح السيسي، واهتمامه الوصول لكافة فئات المجتمع المصري.


وذلك بحضور الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، ورائد مقدم أمين قطاع شمال القاهرة، ومحمد عبد العليم كمال عجيب عضوا الهيئة العليا، الدكتور صموئيل عصام وكيل لجنة التعليم، وعددًا من قيادات الحزب .

وشارك الحضور النائبة السابقة جهاد إبراهيم، خالد حسان أول معاق يعبر المانش، سيف سلامة كابتن منتخب مصر للساق الواحدة، محمد سعيد عمارة مؤسس حملة “15 مليون معاق”، أحمد العجوز هيئة الدفاع عن المعاقين، محمد زكي حسن مستشار في ملف ذوي الإعاقة، محمد مرسي خميس، لجنة ذوي الهمم بالمهرجان العربي، وعدد من الشخصيات المعنية بملف ذوى الإعاقة، والكابتن أبانوب وحيد ابن المصريين الأحرار.

أعرب الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، عن سعادته البالغة بالمؤتمرالنوعي الذى يستهدف ويحتضن ابطال ذو قدرات استثنائية، ولعل ذلك من أفضل المؤتمرات التي يشهدها وينظمها الحزب منذ تأسيسه، ووجب الشكر للمنظمين وأصحاب الفكرة رائد مقدم وابانوب وحيد.

وقال خليل، إننا نجتمع اليوم علي أرضية وطنية وعلينا مسؤولية وطنية ودستورية ومجتمعية للنزول في الانتخابات الرئاسية جميعًا وبالأخص ابطالنا من ذوى الهمم ايام 10 و11 و12 ديسمبر يكونوا أمام صناديق الاقتراع وصوتهم للرئيس الذى اولي اهتمامًا بالغ بهذا الملف الحيوي، صوتكم للرئيس السيسي وظهوركم أمام لجان الأقتراع رسالة للعالم بأن بلادنا العزيزة متحضرة وقوية وتطبق أسمي حقوق الإنسان والإنسانية أفضل من كافة دول العالم.

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار: "أننا علي قلب رجل واحد في ختام الانتخابات سنقول معًا تحيا مصر دائمًا وابدا.. ومن هنا فأنني اقول انكم اصحاب قدرات استثنائية وليست إعاقة فان الله لا يحرم احد من شئ الإ ويمنحه سمة اخرى عظيمة، فان هناك اناس اصحاء جسديا ولكن الإعاقة الحقيقية هي الإعاقة الإنسانية والأخلاقية، فانتم ذو قدرات عظيمة وطاقات هائلة وابطال تفخر بها مصر، وسنكون معا لكل وتيسير كافة الاشكاليات التي قد تواجهكم بجد واجتهاد".

 من جانبه تحدث الشيخ عبدالحميد يونس، ذوي الهمم العالية ووضع الأهداف المراد الوصول إليها في الدولة لخدمة ذوي الهمم ، دور المرأة فى تربية الرجال وصانعة الأبطال.

من جهته تناولت كلمة النائبة السابقة عن ذوى الهمم جهاد ابراهيم، الحديث عن الرئيس الإنسان والذى تغير في عهد وضع ومكانة ذوى الإعاقة وبات لهم تمثيل نيابي وبرلماني وغيرها.

وتناولت كلمة الكنيسة القبطية والتي القاها القمص كاراس ابراهيم راعي كنيسة العذراء مريم بمسرة، عن دور الرئيس واهتمامه بكافة فئات المجتمع المصري من المرأة والاطفال وذوى الهمم والذى حرص علي إعطاءهم حقوقهم كاملة، وناد بضرورة المشاركة الإيجابية والفاعلية بقوة في الانتخابات الرئاسية والنزول للصناديق.

وتحدث الكابتن خالد حسان،اول معاق يعبر بحر المانش، دور الرئيس السيسي في تغيير حياة ذوي الإعاقة في مصر، والاهتمام باصحاب الاعاقة المؤهلين للبطولات وغيرها وتناول وجود قانون لذوي الاحتياجات الخاصة وقانون 39 بالشؤون الاجتماعية، وحث بزيادة الاهتمام بالمخترعين وأصحاب الرؤي من ذوى الإعاقة.

وجاءت كلمة محمد سعيد عمارة، المنسق العام و مؤسس حملة 15 مليون معاق، عن المكتسبات الملموسة في عهد الرئيس السيسي ووجود مادة في الدستور المصري للاهتمام بهذه الفئة وايضا صدور حزمة قوانين تحمي ذوى الاعاقة؛ مع جهود حقيقية من الدولة الزام القطاع العام والخاص بتوظيف ذوى الاعاقة بنسبة 5% فاننا جميعا امام جمهورية جديدة في المبني والإدارة.

وتناولت كلمة محمود محمد ابراهيم عضو فريق طموح للكنوز البشرية متطوع في جمعية رسالة، عن معاناته في الحياة بسبب ظروفه الإعاقية، دور الرئيس السيسي في تغير منظور ذوي الهمم واهتمامه البالغ باعطاهم الحق المجتمعي والقانوني وتشجيعه لهم دائما.

وجاءت كلمة الكابتن ابانوب وحيد إبن المصريين الاحرار واحد ابطال لعبة البوتشا، وتحدث عن الإدارة والتشريعات التي وجه باتخاذها الرئيس لخدمة ذوى الهمم، ووجود 9 مواد خاصة بالإعاقة في الدستور المصري ووجود قانون رقم 10 لذوى الاعاقة، وواجه ضروس الافكار حتي يحافظ علي هذه الفئة الكبيرة ودشن قادرون باختلاف وراعى وجودهم باحقية طبيعية وكاملة في المجتمع المصري ومازال يحافظ علي صورة وحقوق المعاقين.

وتناول محمد زكي حسن مستشار في شؤون ذوى الإعاقة، في كلمتة الحديث عن رعاية الرئيس وحماية ذوى الهمم وحصاد من المكتسبات في عهده؛ كما تحدث محمد مرسي خميس، لجنة ذوي الهمم بالمهرجان العربي عن بنود القانون 10 لسنة 2018؛ وايضا تناول الكابتن سيف سلامة كابتن منتخب مصر للساق الواحدة و مؤسس كرة القدم للساق الواحدة؛ اهمية ان يكون الانسان مقاتل ومدافعا عن حقوقه للحصول علها وايضا الالتزام بالواجبات القانونية والدستورية، وان واجهة ذوى الإعاقة تغيرت خلال السنوات الماضية وبدأت فاعلية القوانين المحفوظة بالأدراج وبات هناك تمثيل لذوى الهمم في كافة القطاعات، موجها الشكر للرئيس علي جهوده العظيمة لخدمة ذو الإعاقة.

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