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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خلال 2023.. أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى قبرص

صدى البلد

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى قبرص لتصل إلى 70.5 مليون دولار خلال أول تسع أشهر من عام 2023 مقابل 58.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 20.3%.

ووفقا للبيانات الاحصائية، بلغت قيمة الواردات المصرية من قبرص 8.4 مليون دولار خلال أول تسع أشهر من عام 2023 مقابل 6.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022بنسبة ارتفاع قدرها 36 %.

وأشار الإحصاء، إلى ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر وقبرص ليصل إلى 79 مليون دولار خلال أول تسع أشهر من عام 2023 مقابل 64.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 21.8 %.

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الإحصاء: 20.3 % ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية إلى قبرص خلال 2023

ونرصد في هذه السطور ، أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى قبرص خلال خلال أول تسع أشهر من عام 2023:

1. حديد وصلب بقيمة 35.1 مليون دولار.

2. أسمدة بقيمة 6.5 مليون دولار.

3. ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 5.8 مليون دولار.

4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 5.2 مليون دولار.

5. خضروات بقيمة 1.9 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من قبرص خلال أول تسع أشهر من عام 2023

1. مراجل و الات بقيمة 2.4 مليون دولار.

2. مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 1.4 مليون دولار.

3. حبوب وأثمار زيتية بقيمة 1.2 ألف دولار.

4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 600 ألف دولار.

5. ورق بقيمة 500 ألف دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات القبرصية في مصر 35.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 67.5 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 بنسبة انخفاض قدرها 47.9 %.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بقبرص 14مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 14.2مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 1.4 %، بينما بلغت قيمة تحويلات القبرصيين العاملين في مصر 1.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 2مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 3.5%.

وسجل عدد سكان مصر 105.7 مليون نسمة عام 2023، بينما سجل عدد سكان قبرص 1.3 مليون نسمة عام 2023.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة قبرص طبقــاً لتقـديـرات البعثة 4000 مصري حتى نهاية عام 2022. 

التبادل التجاري مصر وقبرص الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الواردات الصادرات

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