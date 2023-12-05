نائبة: زيارة رئيس قبرص للقاهرة تعكس قوة موقف مصر بدعمها للقضية الفلسطينية

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن زيارة رئيس قبرص اليوم للقاهرة ولقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ، تعكس مدى قوة موقف مصر في دعمها للقضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار.

وأوضحت رشاد، في تصريحات صحفية لها، أن الرئيس السيسي منذ اللحظة الأولى وهو يعمل على وضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته تجاه المجازر الوحشية والممارسات المرفوضة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، في ظل حالة صمت دولي بات غير مقبول تجاه تلك الممارسات التي تستدعي موقفا دوليا واضحا وحازما للوقف الفوري لإطلاق النار ووقف نزيف الدم على الأراضي الفلسطينية.

وأكدت أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي يحمل القضية الفلسطينية على عاتقه وظهر ذلك من خلال لقاءاته واتصالاته مع رؤساء وملوك العالم لوقف إطلاق النار وإنهاء القضية الفلسطينية بحل شامل وعادل بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة.

وتابعت النائبة هند رشاد، أن الرئيس السيسي اتخذ مواقف وقرارات سيسجلها التاريخ له، من بينها توجيهاته كمرشح رئاسي لحملته الانتخابية الرسمية، بتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية للحدود الدنيا، لدعم أشقائنا في غزة، مما يؤكد مدى حرصه علي تخفيف الآثار الناجمة عن الحصار وما يشهده قطاع غزة من جرائم وانتهاكات إسرائيلية غير مبررة تتعارض مع أبسط مبادئ الإنسانية وقواعد القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان.

يشار إلى أن يصل الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، اليوم الثلاثاء، إلى مصر، في زيارة يجرى خلالها مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذكر بيان للرئاسة القبرصية، وزعته سفارة قبرص بالقاهرة، أمس الاثنين، أن زيارة الرئيس خريستودوليدس تأتي في إطار جولة تشمل الأردن.