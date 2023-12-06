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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. جامعة القاهرة تنظم دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس حول النشر الدولي للبحوث العلمية.. اليوم جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية من تنظيم قوات الدفاع الشعبي والعسكري

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

جامعة القاهرة تنظم دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس حول النشر الدولي للبحوث العلمية

تواصل جامعة القاهرة تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات، بالتعاون بين مركز مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.


اليوم.."جامعة عين شمس تنتخب" ندوة بمركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية

ينظم مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس  برئاسة الدكتور. حاتم العبد ندوة بعنوان المشاركة في الانتخابات الرئاسية : تنمية الوعي الانتخابي تجاه العاملين بالجامعة" تحت شعار "جامعة عين شمس تنتخب"


اليوم.. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية من تنظيم قوات الدفاع الشعبي والعسكري

تستضيف جامعة حلوان اليوم الأربعاء  6 ديسمبر الندوة التثقيفية الثامنة والخمسين التي تنظمها قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وتقام فعاليات الندوة في تمام الساعة العاشرة صباحًا بمجمع الفنون والثقافة بالجامعة، برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.


التعريف بمؤسسة حياة كريمة وأهمية التطوع ندوة بجامعة عين شمس.. اليوم

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس ندوة توعوية بعنوان " التعريف بمؤسسة حياة كريمة وأهمية التطوع "، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

Jobs Education أحدث أخبار التعليم أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الأخبار التعليمية المهمة

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