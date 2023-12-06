لماذا لم يخرج الرئيس ويعلن رؤيته كمرشح للناخبين بنفسه؟..المستشار محمود فوزي يجيب

قال المستشار محمود فوزي، مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أنه كمدير حملة التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة، وذلك في ظل الإطار العام لإدارة الحملة وهي موجودة وأي أمر تحتاج فيه لتوجيهاته تعود إليه.

وشدد “فوزي”، خلال لقاء ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة ON الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على أنه يجب مراعاة و تقدير أن مرشحنا رئيس جمهورية في المنصب وعليه مسؤوليات، وخاصة في ظل الظرف الإقليمي الدقيق الذي تمر به المنطقة منذ يوم 7 أكتوبر، حيث انخرط في نشاط سياسي ودبلوماسي مكثف لمدة أسبوعين او ثلاثة عبر إجراء اتصالات مكثفة أو السفر للخارج.

ولفت مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، “التقيت المرشح الرئاسي أكثر من مرة، ونتلقى دائما توجيهاته. ونعمل على تنفيذها بشكل أمين وصادق”.

وحول العاملين في الحملة قال : " كل من يعمل في الحملة الرئاسية من المتطوعين، ولدينا إدارة تنفيذية ومكتب فني مكون من مجموعة من الشباب عملوا معي في الحوار الوطني وهم من الشباب المتفانين".

الرؤية أكثر مرونة

ورداً على سؤال الحديدي لماذا رؤية وليست برنامج ولماذا لم يخرج المرشح بنفسه لإعلانها قال : " الرؤية أعمق واشمل من البرنامج، حيث تستهدف تحقيق أهداف و تندرج أسفلها برامج ومشروعات، ومن ثم الرؤية أعم واشمل وأكثر مرونة، لكن البرنامج محدود ومحدد بمشروعات، أما الرؤية مرتبطة بالتوقيتات.



