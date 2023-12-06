بـ40 مليون جنيه.. محمود فوزي: تأهيل 4300 مدرسة تستوعب 120 ألف فصل

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن قدر هذه الإدارة أن تشتغل على مسارات متوازية وتسابق الزمن في ظل الوقت الذي مرت به هذه الدولة في اضطرابات، مضيفًا: " اهتمام الدولة ببناء الحجر على حساب البشر ليس قول حق".

وأضاف المستشار محمود فوزي، خلال لقاء ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة ON ، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، : تم تأهيل 4300 مدرسة تستوعب 120 ألف فصل بتكلفة 40 مليون جنيه، وتم تقليل معدل التسرب من التعليم والاهتمام بالتعليم الفني، ومحو الأمية والتوسع في مسارات التعليم أهلي وخاص وعام، وأصبح لدينا حوالي 100 جامعة أي تضاعفت.

تطوير أنظمة التعليم

وأشار رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إلى أن مرشحنا حريص على تطوير أنظمة التعليم الفترة المقبلة والحفاظ على نسبة الإنفاق ومجانية التعليم التي لا مساس بها، إضافة إلى تطوير المدرس.