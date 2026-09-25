النيابة تعاين موقع حريق مصنع قماش بأبو خليفة في الإسماعيلية| صور

انتقلت النيابة العامة إلى موقع الحريق الذي اندلع في مخلفات بجوار أحد المصانع الصينية الجديدة بالمنطقة الصناعية بأبو خليفة في محافظة الإسماعيلية، لإجراء المعاينة اللازمة والوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

وتجري النيابة أعمال المعاينة لموقع الحريق، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع الوقوف على حجم التلفيات والخسائر الناجمة عن الحريق.

وكانت المنطقة الصناعية بأبو خليفة شهدت اندلاع حريق في مخلفات بجوار أحد المصانع، فيما تدخلت قوات الحماية المدنية للتعامل مع النيران والسيطرة عليها.

وتواصل الجهات المختصة إجراءاتها لكشف ملابسات الحريق وتحديد أسبابه، وذلك وفقًا لما تسفر عنه أعمال المعاينة والتحريات.