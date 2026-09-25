مصرع طالبة أسفل عجلات سيارة بالعبور

شهدت مدينة العبور الجديدة بمحافظة القليوبية، واقعة مأساوية راح ضحيتها طالبة تبلغ من العمر 15 عامًا، بعدما دهسها زميلها بسيارة ملاكي عقب انتهاء الدرس، في واقعة بدأت بلحظات من اللهو بالسيارة وانتهت بجثة هامدة.



وتلقى مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية ورئيس مباحث المديرية، إخطارًا من رئيس مباحث قسم أول العبور، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع طالبة دهسًا أسفل عجلات سيارة ملاكي، عقب انتهاء أحد الدروس بالمنطقة.

وعلى الفور، أنتقل ضباط مباحث قسم أول العبور إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع طالبة تبلغ من العمر 15 عامًا، إثر اصطدام سيارة بها، وجرى نقل جثمانها إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وكشفت التحريات أن قائد السيارة زميل المجني عليها، وهو طالب يبلغ من العمر 15 عامًا، وأنه عقب انتهاء الدرس استقل سيارة والده دون علمه، وبدأ في اللهو بها أمام زملائه، وأثناء ذلك فقد السيطرة عليها، فاصطدم بزميلته، ليسقطها أرضًا وتتعرض لإصابات بالغة أودت بحياتها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث قسم أول العبور من ضبط الطالب ووالده، وبمواجهته أقر الطالب بارتكاب الواقعة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التحقيقات، والتي أمرت بدفن جثمان الطالبة عقب انتهاء الصفة التشريحية، كما أمرت بحبس الطالب ووالده 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهما في الموعد القانوني، لتنتهي الواقعة بمصرع الطالبة جثة هامدة، وسط صدمة بين زملائها وأهالي المنطقة.