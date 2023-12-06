بسبب المعاش.. كاميرات المراقبة تكشف لغز أغرب جريمة على الإطلاق بتركيا |تفاصيل

في واقعة تعد الأغرب على الإطلاق تمكنك كاميرات المراقبة بأحد البنوك التركية من القيام باكتشاف لغز اختفاء أحد المواطنين الأتراك ويدعى محمد أكان وذلك منذ حوالي 4 سنوات من قيامه بمحاولة سحب معاش صديقه التقاعدي وذلك عن طريق القيام بضربه بعصي على رأسه ومن ثم القيام بدفنه وذلك في غابةٍ تعد قريبة من مكان إقامتهم فقد كان القاتل مقيماً مع صديقه في ذات الشقة وذلك لفترةٍ وجيزة قبل أن يقدم على قتلــه لاحقاً.

فك اللغز

وتمكنت السلطات التركية من فك اللغز وذلك عقب القيام باعتقال "و.تش" بعد اتهامه بقتــل صديقه واستخدام بطاقاته المصرفية باستمرار منذ أكثر من 3 سنوات.

على الجانب الآخر وفقا لصحيفة الديلي ميل وبعد اعترف المتهم بجريمته، وإلقاء الشرطة القبض عليه من خلال تتبعه عبر كاميرات الصراف الآلي وأثناء محاولته القيام باستخدام بطاقة صديقه المصرفية ليعترف بعد ذلك أنه أقدم على قتل صديقه عندما كان كلاهما يشرب الكحول في منطقةٍ ريفية.